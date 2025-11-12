Výborný (KDU-ČSL): Rajchl jako místopředseda výboru pro obranu. Naprostý výsměch

Poslanci hnutí ANO, SPD a Motoristů si dnes zvolili jako místopředsedu výboru pro obranu Jindřicha Rajchla. Člověka, kterému obrana země nic neříká, který otevřeně šíří proruské narativy, zpochybňuje naše členství v EU i NATO a sám by nejraději okamžitě zastavil vojenskou pomoc Ukrajině a nechal ji napospas Putinovi.
Tohle je naprostý výsměch všem, kteří každý den pracují na posílení obrany České republiky a naší bezpečnosti. Obrana státu není politická hra, ale odpovědnost. A svěřit takovou pozici člověku, který stojí na straně agresora, je nejen nebezpečné, ale i ostudné rozhodnutí.
Mgr. Marek Výborný
autor: PV