Výborný (KDU-ČSL): Rajchl jako místopředseda výboru pro obranu. Naprostý výsměch

13.11.2025 11:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k získání postu místopředsedy výboru pro obranu pro Jindřicha Rajchla (PRO).

Výborný (KDU-ČSL): Rajchl jako místopředseda výboru pro obranu. Naprostý výsměch
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Poslanci hnutí ANO, SPD a Motoristů si dnes zvolili jako místopředsedu výboru pro obranu Jindřicha Rajchla. Člověka, kterému obrana země nic neříká, který otevřeně šíří proruské narativy, zpochybňuje naše členství v EU i NATO a sám by nejraději okamžitě zastavil vojenskou pomoc Ukrajině a nechal ji napospas Putinovi.

Tohle je naprostý výsměch všem, kteří každý den pracují na posílení obrany České republiky a naší bezpečnosti. Obrana státu není politická hra, ale odpovědnost. A svěřit takovou pozici člověku, který stojí na straně agresora, je nejen nebezpečné, ale i ostudné rozhodnutí.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

To tu vládne prezident? Zle po setkání na Hradě
„Tak začínaly pogromy.“ Hrdost na tradice, víru a národ trnem v oku novináře
Mekka letectví se otevírá: Češi míří do Dubaje s historicky největší expozicí a světovou premiérou
Vyvěsili ukrajinskou vlajku. Pochlubili se. Ale komentovali jim to lidé

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Výborný , Rajchl

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je jmenování Jindřicha Rajchla zcela v pořádku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Julie Smejkalová byl položen dotaz

Vážená slečno poslankyně,

on to byl pan Okamura, kdo nelegálně nechal zablokovat nepohodlné weby? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Všechny muže přitahují ženy okolo dvacítkyVšechny muže přitahují ženy okolo dvacítky Šalvěj je starým dobrým lékařem pro novodobé zdravotní neduhyŠalvěj je starým dobrým lékařem pro novodobé zdravotní neduhy

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Ukrajinský korupční skandál a my jim dál posíláme miliardy?

9:06 Vích (SPD): Ukrajinský korupční skandál a my jim dál posíláme miliardy?

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) oznámil obvinění sedmi osob v dosud největší korupční kau…