Rubio: Další sankce proti Rusku už nemáme. Vše jsme využili

Hned v úvodu setkání s novináři Marco Rubio promluvil o válce na Ukrajině. Konstatoval, že Rusové opakují stále stejné požadavky, které jsou stejně dlouhou dobu pro Ukrajinu zcela nepřijatelné. A tak pokračují boje, v nichž podle Rubia Rusové ztrácejí 7 tisíc vojáků každý týden.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
V obecné rovině také doplnil, že pokud jde o sankce, které by Rusy mohly dotlačit k jednacímu stolu, Američané už nemají moc možností, jak tlak na Rusko ještě zesílit.
„Z naší strany už moc sankcí nezbývá. Myslím tím, že jsme zasáhli jejich velké ropné společnosti, což je přesně to, o co všichni žádají. … Ale myslím tím, že nevím, co víc se dá dělat. Myslím tím, že nám docházejí věci, na které bychom mohli uvalit sankce,“ nechal se slyšet ministr.
Člen Trumpovy administrativy má za to, že míč je teď spíš na straně Evropy, protože lodě stínové flotily plují také kolem jejich břehů a státy Evropy také mají možnost s tím něco udělat.
Američané podle Rubia hodlají ctít závazky, které plynou z existence NATO. „Nejsme jim (Rusům) nakloněni. … Ale máme silný závazek vůči NATO a bránit naše partnery, pokud by někdy byli napadeni,“ nechal se slyšet.
Oznámil také, že Američané s Rusy dál komunikují.
Během posledního setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem zhruba před měsícem prý Rubio cítil jistou shodu.
„Na obou stranách panovala shoda, že až se naši prezidenti příště setkají, musí dojít ke konkrétnímu výsledku. Musíme si hned od začátku uvědomit, že máme reálnou šanci dosáhnout něčeho pozitivního. A rádi bychom, aby se to stalo. Rádi bychom viděli konec této války, ale nemůžeme se dál scházet jen kvůli schůzkám. A myslím, že obě strany to tak nějak vnímají, alespoň to jsem si z našich rozhovorů odnesl. Takže mé rozhovory s ním byly vždy profesionální a produktivní. Ale samozřejmě chceme vidět výsledky,“ sdělil novinářům.
Došlo i na operace amerického námořnictva v Karibiku.
Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová naznačila, že v rámci summitu G7 v Kanadě hovořila s americkou stranou také o námořních operacích USA v Karibiku. Rubio nejprve oznámil, že přímo s ním Kallasová nehovořila. A pak přitvrdil.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Jedním dechem dodal, že pokud z Venezuely přestanou do USA proudit drogy, situace se může uklidnit. V tuto chvíli je však podle Rubia situace taková, že se vláda Nicolase Madura chová jako narkoteroristický režim, který poskytuje základnu pro drogové operace v USA i v Evropě. Viděno touto optikou by Evropané měli Američanům spíše poděkovat za to, že se s tím snaží něco dělat, a ne je kritizovat. Tak to vidí člen administrativy Donalda Trumpa.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.