Vidlák namočil „raketu Drábová“ do kauzy údajného podvodníka

VIDLÁKŮV TÝDEN Výrobce raket, na které se skládali čeští truchlící za Danu Drábovou, je právě na útěku před ukrajinskou spravedlností. Daniel Sterzik má ale pro skupiny jako Dárek pro Putina několik dalších tipů, na co se mohou skládat.
Vy jste už Oganesjanovu skupinu přestal bavit, tak svou pozornost zaměřila na Jindřicha Rajchla. Jak celou aféru podle vás Rajchl zvládá?
Docela dobře, řekl bych. Podporu mu vyjádřil i Vít Rakušan či Matěj Hollan. V poslední době mám pocit, že pravda a láska nějak mele z posledního. Už ani kompro jim nejde. Kdyby ta erotická videa zveřejnila ZBISlava Pokorná na Deníku N a pravdomluvní intervjuci by chodili konfrontovat poslance Rajchla s jeho minulostí, asi by z toho vytřískali víc. Ale oni museli poslat Pšenáka, aby obtěžoval Jindrovu šestnáctiletou dceru. Tím se z kauzy „Rajchl možná kdysi dávno točil porno“ stala kauza „Oganesjanův gang obtěžuje nezletilou dceru politika“.
Nejsem sám, kdo Jindrovi drží palce, aby této skupince recidivistů zajistil co nejdelší pobyt v chládku.
Jak se jako člověk s politickou zkušeností, ale i jako věřící díváte na věc „domácího videa“ z meritorního hlediska? Že se vůbec něco takového řeší.
U nás neexistuje žádný zákon, který by nějak omezoval, kdo se může a kdo se nemůže stát poslancem. Není paragraf, který by říkal, že ve Sněmovně nesmí usednout někdo, kdo si natočil erotický materiál. Tím bych to ukončil. Stejně tak nikdo neřešil, že Winston Churchill denně vyzunkl lahev whisky. Od pražských taxikářů jsem si vyslechl hotové legendy, do jakých podniků vozili ministry po jednání vlády a jaké společnice zase vozili ministrům. Erotických videí v politice jsme měli už tolik, že to vlastně už nikoho nezajímá. A hlavně, Jindrova rodina se bude muset s touto kauzou vypořádat a nebude to mít jednoduché. Podle toho poznáme, jaké hodnoty skutečně žijí. Ne podle toho, že kdysi něco natočili, ale podle toho, jak v této ošklivé zkoušce jako rodina obstojí.
Piráti naříkají, že ve Sněmovně jako opozice nic nedostali. Žádná předsednická, dokonce ani místopředsednická místa. Nezahrává si tvořící se koalice, když takto pohřbila tak novináři milovanou stranu, jako jsou Piráti?
Piráti pláčou na špatném hrobě. Bohužel si ve své aroganci nevšimli, že to není jen Babiš, Okamura či Macinka, co je nemají rádi, ale nemají je rádi ani Modroptáci ani STANaři. Babiš nabídl opozici přesně to, co před čtyřmi roky nabídla opozice jemu, a Pirátům dal možnost, aby si uvědomili, koho mají za kamarády. Na přemýšlení budou mít čtyři roky a vyzkoušejí si, jak dělat politiku bez prebend a výhod.
Vy jste vyjádřil obavu, že rozpočet předložený Fialovou vládou je ještě horší, než se zdá. Proč?
Od začátku je přece jasné, že nová koalice si rozpočet upraví po svém. Ať Fiala pošle do Sněmovny cokoliv, předělá se to podle Babiše. Takže důvod, proč nechce rozpočet poslat, musí být jiný a já si myslím, že se ukážou další nesrovnalosti i účetní triky, kterými Fiala natíral narůžovo tragickou bilanci.
Fiala se Stanjurou předpokládali, že se u vesla udrží a budou si svoje levárny moci dál maskovat. Nepovedlo se a teď prostě jen zatloukají, zatloukají, zatloukají, jak v podobných situacích doporučoval Plzák. Mimochodem... toto je přesně ten důvod, proč ani to oddalování jmenování nové vlády prezidentem nebude fungovat. Premiér v demisi se každý den víc a víc ztrapňuje. Andrej Babiš nikam nespěchá. Jen ať si to Fiala vyžere.
Na Ukrajině je veselo, protože ze země uprchl (asi už bývalý) kamarád Zelenského, oligarcha Mindič. Jakpak to zapadá do „celého příběhu“?
Nejlegračnější na tom je, že právě Mindič je výrobce těch slavných raket Flamingo, jaké svět neviděl a na které se skládali naši spoluobčané, aby ji mohli pojmenovat po Daně Drábové. Docela by mě zajímalo, jestli už těch dvanáct milionů Mindičovi poslali. To víte, prchat před protikorupčním úřadem (ovládaným Američany) bývá poněkud drahé.
Ale navrhuju, aby se iniciativa Dárek pro Putina začal rychle skládat na další rakety. Ještě bude zapotřebí přispět na útěk mnoha dalším Zelenského kamarádům. Je nejvyšší čas se v zájmu evropských hodnot pořádně semknout a sáhnout do vrecka.
Viktor Orbán si v Bílém domě vyjednal nejen výjimky na používání ruského plynu, ale také Trumpovy záruky, že když Maďarsku EU stopne dotace, Amerika jí pomůže. Chce se vám říct „když se chce, všechno jde“?
A také vyjednal blahosklonný americký souhlas s dostavbou atomové elektrárny PAKS ruským Rosatomem...
Neříkal Orbán nedávno, že EU se rozpadá? Mám takový dojem, že jak Maďaři, tak Američané na tom začali poměrně intenzivně pracovat.
A jinak samozřejmě můžete vidět, jak má malý národ dělat skutečnou světovou diplomacii. Musíte mít prostě dobré vztahy se všemi, vyvažovat vlivy, tu zatlačit, tu ustoupit, nebát se jít do konfrontace, ale také nedělat naschvály. Řeknu vám, jsem docela rád, že Babiš s Orbánem kamarádí.
Už zase tady létají titulky, že prudce zdražují potraviny. Tak se na to podívejme...
A zase za to můžou potravináři, že? Hytlermarkety jsou v tom samozřejmě naprosto nevinně. Úplně to čtu na facebooku Tomáše Prouzy.
Je to pořád stejné. Největší marže mají obchodní řetězce a ty nejvíc zvedají ceny. Tečka. A jestli kecám, ať Kauflandy zveřejní nákupní ceny svého zboží. Ať nám ukážou, že mají marže ve výši čtyř procent! Nikdy to neudělají. A doufám, že vláda použije některé nástroje, které má k dispozici, aby jim trochu šlápla na kuří oka. Bylo by to zapotřebí.
Kandidát SPD na ministra zemědělství, někdejší předseda SZIF Martin Šebestyán, čelí nařčení, že je lobbisticky svázán s velkými výrobci potravin. A že trend v Evropě, kde „je malých farem nejvíc“, je podporovat ty malé farmáře. A že zajištění soběstačnosti znamená omezení dovozu, což je „snížení konkurence“ a vede to k růstu cen. Tak nám rozpleťte ty naše dobrodinné dovozce zahraničních potravin i vše kolem.
Hele, ať u nás dává stát stejně velké národní dotace do zemědělství jako Němci a nemáme se o čem bavit. Ať dávají stejnou podporu, jakou mají Poláci! Jestliže má německý farmář trojnásobnou podporu oproti českému sedlákovi, ale jeho produkce normálně může na český trh, tak se nebavme o konkurenci, ale o centrálně řízené (vlastně centrálně omezované) ekonomice.
A pokud nechcete dávat zemědělcům tolik peněz, jak se dává v Německu, tak musíte holt podporovat velké firmy, které jsou schopny realizovat úspory z velikosti díky velkovýrobě. Ano, velkovýroba vypadá jako DAK Slušovice nebo jako koncern Agrofert. Ale tyto firmy jsou schopny díky své velikosti a racionalizaci výroby konkurovat německým dotacím.
České zemědělství je oproti zemědělství v sousedních zemích podfinancované, a ještě navíc se značná část dotací dává na neprodukci a já rozhodně Šebestyánovi fandím, aby to nastavil nějak lépe. A jsem rád, že konečně jednou bude ministrem zemědělství někdo, kdo se na to dívá jako na jeden celek a kdo tomu doopravdy rozumí.
