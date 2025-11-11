VZP: Na léčbu diabetu šlo vloni přes 10 miliard korun

Za posledních deset let se počet nemocných pojištěných u VZP zvýšil zhruba o 10 %. Náklady na léčbu dosáhly vloni téměř 10,5 miliardy korun. Nejvíce klientů s diabetem je nad 70 let věku. Tiskovou zprávu vydáváme při příležitosti Světového dne diabetu (14. listopadu).
„S diabetem se pojí další související nemoci, například ischemická choroba srdeční, diabetická nefropatie, neuropatie nebo retinopatie, která ohrožuje zrak pacientů. Tu mohou odhalit včas sami diabetologové díky programu VZP ČR a speciálním kamerám vybaveným umělou inteligencí,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, a dodává: „Nejvíce platíme za léčivé přípravky na recept, například v roce 2015 to byly téměř 4 miliardy korun, vloni už to bylo o 1,4 miliardy více. V současnosti zároveň pojišťovny hradí senzory pro okamžitou i kontinuální monitoraci glykémie pacientům s diagnózou DM I. typu. Od ledna 2026 budou tyto senzory hrazeny i některým pacientům s diagnózou DM II. typu. Jedná se například o pacienty na intenzifikovaném inzulínovém režimu či pacientky s gestačním diabetem.“
„U diabetu mellitu musím myslet za pacienta s výhledem 20 let dopředu. Pacient ve věku 45 let na začátku často vnímá situaci jako bezproblémovou. I když jeho zdravotní stav není zcela ideální, chodí do práce a s nemocí funguje. Za 20 let ale může být situace úplně jiná. Cukrovka nebolí, ale zahrnuje potenciální komplikace, které bolestivé být mohou – a především výrazně zhoršují kvalitu života. Právě těmto komplikacím se snažíme předcházet,“ říká profesor Martin Prázný, vedoucí lékař Diabetologického a obezitologického centra VFN v Praze. Při léčbě je nutné postupovat komplexně a individuálně. „Musíme posuzovat nejen sacharidy a sladké, ale i tuky. Obrovský problém může způsobovat alkohol a energie v něm obsažená a přidané cukry. Moderní a včasnou léčbou diabetu můžeme dnes předcházet nejen diabetickým komplikacím, ale i infarktům, mrtvicím nebo projevům srdečního selhání.“
Počet klientů VZP s diabetem
|
|
Počet klientů
|
Náklady celkem v tis. Kč
|
2015
|
541 175
|
6 464 319
|
2019
|
571 244
|
7 791 359
|
2024
|
598 038
|
10 430 859
Diabetes mellitus neboli cukrovka
Obvykle se objevuje u lidí ve středním a vyšším věku a většinou souvisí s nezdravým životním stylem, nadváhou, vysokým krevním tlakem a poruchami metabolismu tuků. V České republice trpí tímto onemocněním téměř deset procent populace. Náklady na jeho léčbu tvoří 15 až 20 procent celkových výdajů na zdravotnictví, přičemž dvě třetiny těchto nákladů jsou spojeny s léčbou chronických komplikací.
Jedná se o civilizační onemocnění. K jeho vzniku totiž ve většině případů přispívá život ve stresu, nadměrný příjem energie, nevhodné složení potravy a nedostatek pohybu, tedy faktory, které také velmi často vedou k obezitě. Pouze asi u 8 % diabetiků se onemocnění rozvine na základě vrozených genetických dispozic nebo druhotné příčiny (např. postižení slinivky břišní, po užívání diabetogenních léků aj.). Nevhodný životní styl však může uspíšit vznik diabetu a komplikovat průběh onemocnění.
Mezi nejčastější komplikace diabetu patří diabetická retinopatie. Tu mohou diabetologové odhalit včas díky programu VZP ČR a speciálním kamerám vybaveným umělou inteligencí.
Více informací o typech diabetu a prevenci najdete na webu ZDE.
Záchyt diabetu u praktického lékaře
V rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře se od 18 let věku každé 2 roky provádí orientační vyšetření moči a od věku 40 let v téže periodicitě také laboratorní vyšetření glykémie, při nichž by měl být dosud nerozpoznaný diabetes u pacienta zachycen. Od ledna 2026 budou moci diabetici čerpat 1500 Kč na edukační pobyty bez omezení věku.
Příspěvky pro diabetiky z fondu prevence – 6000 Kč
K nejzávažnějším komplikacím diabetu patří syndrom diabetické nohy, dospělým klientům VZP ČR nabízí 3000 korun ročně na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou
s podiatrickým kurzem. Bez omezení věku pak VZP ČR nabízí diabetikům příspěvek 2000 korun na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, jako například plavání, saunování, otužování, fyzioterapie nebo hydroterapie. Další příspěvek (1000 Kč) je pak určený k proplacení pomůcek, například dezinfekčních prostředků či testovacích proužků, k nákupu jehel k inzulinovým perům, gelů a krémů určených k hojení ran a dalších. Na výše uvedených příspěvcích VZP ČR diabetikům vloni vyplatila přes 62 milionů korun.
