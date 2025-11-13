Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Ale i kdyby belgická vláda nakonec na rozmrazení ruských aktiv přistoupila, slovenský premiér Robert Fico dopředu hlásí, že jakýkoli plán tohoto druhu, který má finančně pomoct Ukrajině, zarazí.
„Dokud budu premiérem, Slovenská republika se nebude účastnit žádných právních ani finančních mechanismů zaměřených na konfiskaci zmrazených aktiv, které by nakonec skončily jako vojenské výdaje na Ukrajině,“ potvrdil. „Chceme válku ukončit, nebo ji naopak podněcujeme?“ zeptal se ve vysílání slovenské STVR.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zašel ještě dál.
„Fungování ukrajinského státu je již léta financováno z peněz evropských občanů. Korupce na Ukrajině se mezitím vymkla kontrole, takže není divu, že nikdo nikdy neviděl jasné vyúčtování toho, jak byly finanční prostředky EU skutečně vynaloženy. A co chce Brusel teď dělat? Poslat ještě více peněz na Ukrajinu Volodymyrovi Zelenskému, jehož nejbližší okruh lidí byl právě odhalen jako provozovatel rozsáhlé korupční sítě. Je načase skoncovat s tímto šílenstvím. Musíme přestat posílat peníze evropských občanů na Ukrajinu!!!“ zdůraznil maďarský ministr zahraničí v reakci na korupční skandál spojený s ukrajinskou společností Energoatom.
Pokud se nepodaří ruská aktiva rozmrazit a poskytnout je Ukrajině, server Politico upozornil, že jednotlivé státy EU budou muset sáhnout do vlastních pokladen, aby podpořily Ukrajinu, což se v celé řadě členských států nemusí potkat s pochopením.
Lídři EU se mají znovu sejít v polovině prosince a mohou probrat i tuto otázku.
Otázkou také zůstává, jak dlouho se ukrajinská ekonomika udrží na nohou bez dalšího přísunu evropských eur.
