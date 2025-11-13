„Ukrajina žije za naše peníze. Dost!“ Nejen Maďarsko se zlobí. Přituhuje

13.11.2025 12:24 | Zprávy

Již řadu týdnů běží v Bruselu debata o tom, zda rozmrazit, či nerozmrazit zablokovaná ruská aktiva a poskytnout je Ukrajině. Vláda v Kyjevě dává najevo, že potřebuje každé dostupné euro. Jenže pak je tu také obří korupční skandál, který otřásá celou vládou. Maďarský ministr zahraničí na adresu Ukrajiny nešetří kritikou. O slovo se přihlásil také slovenský premiér Robert Fico.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Zdá že, že debata o rozmrazení ruských aktiv a její poskytnutí Ukrajině se zasekla na mrtvém bodě. Belgie se zdráhá svolit k rozmrazení ruských aktiv a jejich poskytnutím Ukrajině s odůvodněním, že by to mohlo ohrozit důvěryhodnost země na mezinárodním finančním poli. O patové situaci okolo zmrazených ruských aktiv informuje server Politico.

Ale i kdyby belgická vláda nakonec na rozmrazení ruských aktiv přistoupila, slovenský premiér Robert Fico dopředu hlásí, že jakýkoli plán tohoto druhu, který má finančně pomoct Ukrajině, zarazí.

„Dokud budu premiérem, Slovenská republika se nebude účastnit žádných právních ani finančních mechanismů zaměřených na konfiskaci zmrazených aktiv, které by nakonec skončily jako vojenské výdaje na Ukrajině,“ potvrdil. „Chceme válku ukončit, nebo ji naopak podněcujeme?“ zeptal se ve vysílání slovenské STVR.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zašel ještě dál.

„Fungování ukrajinského státu je již léta financováno z peněz evropských občanů. Korupce na Ukrajině se mezitím vymkla kontrole, takže není divu, že nikdo nikdy neviděl jasné vyúčtování toho, jak byly finanční prostředky EU skutečně vynaloženy. A co chce Brusel teď dělat? Poslat ještě více peněz na Ukrajinu Volodymyrovi Zelenskému, jehož nejbližší okruh lidí byl právě odhalen jako provozovatel rozsáhlé korupční sítě. Je načase skoncovat s tímto šílenstvím. Musíme přestat posílat peníze evropských občanů na Ukrajinu!!!“ zdůraznil maďarský ministr zahraničí v reakci na korupční skandál spojený s ukrajinskou společností Energoatom.

 

 

Pokud se nepodaří ruská aktiva rozmrazit a poskytnout je Ukrajině, server Politico upozornil, že jednotlivé státy EU budou muset sáhnout do vlastních pokladen, aby podpořily Ukrajinu, což se v celé řadě členských států nemusí potkat s pochopením.

Lídři EU se mají znovu sejít v polovině prosince a mohou probrat i tuto otázku.

Otázkou také zůstává, jak dlouho se ukrajinská ekonomika udrží na nohou bez dalšího přísunu evropských eur. 

Článek obsahuje štítky

Fico , Maďarsko , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , x , Politico , Szijjártó , válka na Ukrajině , Zelenskyj , STVR

autor: Miloš Polák

