Právník: Petr Pavel hraje hru proti vlastním občanům

13.11.2025 13:40 | Monitoring

Prezident Petr Pavel chce po uchazeči o premiérský post Andreji Babišovi (ANO), aby veřejnosti představil způsob, jak vyřeší střet zájmů. Kromě toho také chce, aby Babiš doplnil programové prohlášení vlády. Právník Pavel Foltán ve vyjádření pro server ParlamentníListy.cz naznačil, že prezident hraje nebezpečně vysokou hru. Hru proti svým spoluobčanům. Obavy z prezidentova počínání vyjádřil také místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vadim Petrov.

Právník: Petr Pavel hraje hru proti vlastním občanům
Foto: ČT24
Popisek: Prezident Petr Pavel

Právník Pavel Foltán pro server ParlamentníListy.cz napsal, že Hrad může rozehrát nebezpečnou hru, kterou on osobně vnímá jako hru rozehranou proti občanům České republiky.

„Zdá se, že loutkovodiče hradní kamarily to ani po šestinedělí nepřešlo, a že se snaží dál hazardovat. Na cizí účet. Na náš účet. Na účet občanů, voličů a daňových poplatníků,“ napsal Foltán s tím, že prezident Pavel hraje se jmenováním Babišovy vlády o čas, přičemž sázku stanovil poměrně vysoko.

Vsadil prý svou pověst, z Foltánova pohledu také pověst Senátu jako možné ústavní pojistky a pak také pověst vlády Petra Fialy (ODS) v demisi, ke které se občané již vyjádřili svým hlasováním ve volbách. Foltán má za to, že právě ve volbách lidé řekli, co si myslí nejen o Fialovi, ale také Senátu, kde má vláda v demisi stále většinu. A prezident Pavel by si podle Pavla Foltána měl rychle uvědomit, pro co hlasovala většina občanů ve volbách.

„Je to pár dnů, co Hrad vyexpandoval vůči nově vznikající vládě (na půdorysu voleb) a chtěl po Babišovi programové prohlášení vlády (sic!) a poté, co Babiš Hradu vyhověl a PPV dodal, tak Hrad (opět bezprecedentně) se snaží ten vládní materiál oklovávat, ač k tomu nemá ani kompetence, ani pouvoir, ani cokoli jinak relevantního. A to už je dost za hranou i pro nejtolerantnější z nejtolerantnějších struktur národa. Už i v tom podhradí se hodně dávno ví, že Hrad nemá nárok na předložení dokumentu, jemuž se tu říká ‚programové prohlášení vlády‘ (nota bene vlády, která tu zatím ještě ani oficiálně neexistuje) a navíc Hrad do takového prohlášení takové vlády už vůbec nemá co mluvit. Aspoň tohle by na tom Hradě měli vědět a měli by to respektovat,“ poznamenal Foltán.

Také místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vadim Petrov se domnívá, že Petr Pavel rozehrál až příliš nebezpečnou hru. Uznal, že podobné hry hrával i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Ukázal to např. po pádu Nečasovy vlády, kdy odmítl premiérkou jmenovat Miroslavu Němcovou a raději vsadil na sobě blízkého ekonoma Jiřího Rusnoka, jemuž uložil úkol sestavit tzv. úřednickou vládu.

„Zemanův postup byl silně kritizován jako porušení ústavních konvencí a pokus o posílení prezidentské moci. On sám ho obhajoval jako ochranu před politickou nestabilitou. Nejsem právník, ale jestli to Hrad hraje na ústavní krizi a předčasné volby, tak je to tedy vysoká hra,“ konstatoval Vadim Petrov na sociální síti Facebook.

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Pavel-Foltan-Hrad-uz-hraje-hazard-vabank-782761

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Pavel-Foltan-Petr-Pavel-jen-riskuje-anebo-hazarduje-vabank-781009

Babiš , Fiala , Němcová , ODS , Pavel , Senát , střet zájmů , vláda , volby , Zeman , ANO , Prezident Pavel , ODS Rusnok

autor: Miloš Polák

