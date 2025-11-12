Vích (SPD): Ukrajinský korupční skandál a my jim dál posíláme miliardy?

13.11.2025 9:06 | Komentář

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) oznámil obvinění sedmi osob v dosud největší korupční kauze posledních let. Dvě z nich včas uprchly ze země. Zbylých pět bylo sice zadrženo, ale jejich jména nebyla zveřejněna.

Foto: Oldřich Szaban
Popisek: Radovan Vích

Až Rádio Svoboda odhalilo, o koho skutečně jde. Podle ukrajinských médií má být do případu zapletena i současná a bývalá elita Zelenského režimu. Vyšetřovatelé mluví o úplatcích ve výši 100 milionů dolarů – tedy zhruba dvě miliardy korun (!!).

„Evropské hodnoty“ po ukrajinsku

Zatímco nám vláda Petra Fialy neustále tvrdí, že Ukrajina je symbolem „boje za demokracii“, realita ukazuje něco úplně jiného. Korupce a systémová neschopnost – to je obraz státu, který má být prý připraven vstoupit do Evropské unie. Jenže jaké evropské hodnoty vlastně Ukrajina představuje, když její vlastní protikorupční úřad odhalí gigantické rozkrádání zahraniční pomoci? A co je ještě znepokojivější – podle médií by tento skandál mohl nakonec zasáhnout i samotného prezidenta Zelenského.

Fialova vláda mlčí, ale český občan platí

Hnutí SPD dlouhodobě varuje, že nekonečné posílání peněz a zbraní na Ukrajinu je bez kontroly, bez výsledků a bez rozumu. Zatímco českým důchodcům a rodinám rostou ceny energií a potravin, miliardy korun z naší země mizí v kapsách ukrajinských korupčníků. Kde jsou dnes všichni ti, kteří nám říkali, že Ukrajina je „naše věc“? Kde jsou ti, kteří tvrdili, že každý, kdo kritizuje pomoc Kyjevu, je „ruský agent“?

Pomáhejme lidem, ne korupčníkům

Jasně říkám dlouhodobě: Pomáhejme našim lidem, ne ukrajinskému režimu prolezlému korupcí.
Ukrajinská válka se už dávno stala výnosným byznysem pro zbrojaře a oligarchy, zatímco obyčejní lidé na obou stranách fronty trpí. Než vláda Petra Fialy pošle další miliardy na Ukrajinu, měli bychom si položit jednoduchou otázku: Kolik z těchto peněz skutečně pomůže lidem — a kolik skončí na soukromých účtech tzv. „našich spojenců“?
 

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Plakát

