Udženija (ODS): Linky důvěry letos slaví 30 let od svého vzniku

Linky důvěry letos slaví 30 let od svého vzniku! To je 30 let pomoci, 30 let pochopení, 30 let lidských příběhů. Součástí sítě je i naše Pražská linka důvěry, která spadá pod Centrum sociálních služeb Praha. Ta je jedním z průkopníků - vznikla už v roce 1991 a ročně pomůže víc než 30 000 lidí. Je to neuvěřitelné číslo – a za každým číslem je konkrétní člověk a konkrétní osud...
U nás na magistrátu se na konferenci nedávno sešli právě pracovníci linek bezpečí spolu s psychology, záchranáři, sociálními pracovníky a dalšími experty. Co bylo cílem? Vyměnit si zkušenosti v oblasti krizové intervence. Tak, abychom uměli pomáhat ještě lépe, ještě rychleji a ještě účinněji.
Jsem ráda, že jsem mohla dát konferenci záštitu a ještě víc za to, že v Praze máme tolik lidí, kteří pomáhají, aby na svá trápení nikdo nebyl sám.
autor: PV