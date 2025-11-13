Udženija (ODS): Linky důvěry letos slaví 30 let od svého vzniku

13.11.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k lince důvěry.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Alexandra Udženija

Linky důvěry letos slaví 30 let od svého vzniku! To je 30 let pomoci, 30 let pochopení, 30 let lidských příběhů. Součástí sítě je i naše Pražská linka důvěry, která spadá pod Centrum sociálních služeb Praha. Ta je jedním z průkopníků - vznikla už v roce 1991 a ročně pomůže víc než 30 000 lidí. Je to neuvěřitelné číslo – a za každým číslem je konkrétní člověk a konkrétní osud...

U nás na magistrátu se na konferenci nedávno sešli právě pracovníci linek bezpečí spolu s psychology, záchranáři, sociálními pracovníky a dalšími experty. Co bylo cílem? Vyměnit si zkušenosti v oblasti krizové intervence. Tak, abychom uměli pomáhat ještě lépe, ještě rychleji a ještě účinněji.

Jsem ráda, že jsem mohla dát konferenci záštitu a ještě víc za to, že v Praze máme tolik lidí, kteří pomáhají, aby na svá trápení nikdo nebyl sám. 

Ing. Aleksandra Udženija

  • ODS
  • bydlení
