Foldyna (SPD): Okradli jste důchodce o tisíc korun! Rvete prachy na Ukrajinu

Děkuji za faktickou poznámku. Já si velice vážím paní kolegyně Niny Novákové, často diskutujeme ty postoje. Víte, já si myslím, že pro vás musí být také to těžké obhajovat tenhle nesmysl. Celá řada z vás lidsky to musíte cítit, že prostě obíráte ty důchodce o ty peníze. Víte to, víte. Teď to tady maskujete tím, že se stanoví, doplatí a tak dále. Použili jste tu klamavou reklamu toho Pepka z Vysočiny, který tady běhá po celé Evropě, že je spokojený. Prosím vás, já to vnímám. Já vím, že je to někdy těžký, také jsem byl členem strany, která byla v koalici a nenutili mě hlasovat ptákoviny - promiňte, že se vyjadřuji takto explicitně, prostě je to velmi nepříjemné.

Okradli jste důchodce o tisíc korun! Rvete prachy na Ukrajinu, (nesrozumitelné) jste se za další úvěry, které se Evropská unie... (Koaliční poslanci buší do lavic.) Plácejte si tady, co chcete! Jen si zabouchejte ještě, ještě! (Předsedající: Prosím klid!) Jen bouchejte. Oni vám to ti lidé spočítají. Prostě lžete tady jako když tiskne. A někteří z vás se dokonce za to ani nestydí, a to je prostě smutný. (Potlesk poslanců z hnutí SPD.)

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec

