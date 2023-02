Foldyna (SPD): Pan kolega Jakob na sebe vzal úlohu Vasila Biľaka vládní koalice

reklama

Děkuji za slovo.

Já tady poslouchám tu košatou diskusi, ona je taková vtipná, kdyby to nebylo tak smutné. Podívejte se, my tady diskutujeme nad tím zákonem, co připravil ten pan Klíma, to je ten cenzor, co ho teď odvolali, ale zůstalo po něm tady to. A v zásadě je tady jenom jeden člověk, který to obhajuje za celou vládní koalici, pan kolega Jakob. Pan kolega Jakob na sebe vzal takovou úlohu Vasila Biľaka té vládní koalice (Smích potlesk z pravé části sálu.) a snaží se ty věci obhájit. A vy jste na to naskočili.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8176 lidí

Já si myslím, že pojďme dál, určitě se spoustu zajímavých věcí dozvíme v té další rozpravě. A netrapte tady pana poslance a předsedu TOP 09 nebo kolik to je číslo, protože nedostaneme se k tomu podstatnému - ta novela má trošku nějaký jiný úkol. Zavádí ty móresy včerejška, tak pojďme se o tom pobavit, ať to ta veřejnost ví, co se na ni chystá, jak se utahuje ta cenzura, jak se to dělá jinak, sofistikovaně. Ono to má opravdu takový sofistikovaný...

Ten bolševik v padesátých letech je odvar proti tomu. Jasně, bolelo to, byli tu vězni, těžký bylo to těžké, ale pánové se to naučili lépe, sofistikovaně. Ani Vasil Biľak nebyl tolikrát v Rusku jako oni lítají za velkou louži se učit, jak zakroutit té demokracii krkem! Takže pojďme do projednávání toho zákona a bude tady ještě určitě horko!

Děkuju.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Foldyna (SPD): Je třeba změnit řadu zákonů a také jednat s krajem Foldyna (SPD): Vystoupení premiéra si jednou lidé budou pouštět jako Milouše Jakeše Foldyna (SPD): Bylo nás čtvrt milionu Foldyna (SPD): Komunisti odešli a šrouby se utahujou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama