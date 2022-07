Foldyna (SPD): Přál bych vám, abyste slyšeli, co všechno říkají lidi

reklama

Děkuju. Já už jsem kolegovi na chodbě říkal, že k němu budu mluvit, ...my jsme kamarádi.

Já si tedy dovolím poznámku k tomu, co tady pan kolega říkal. Mně to tak trošku připadá, a to je řada těch odpovědí nebo i vystoupení vládních představitelů, to jsou takové pohádky tisíce a jedné noci. To je krásný, když mluvíte o těch plných zásobnících a naplněných zásobnících plynu. Jenom mi řekněte, kde jsou, komu patří, kdo je naplnil, a pak mi řekněte, jakou distribuční sítí a za kolik to těm občanům dáte. Na co se máme připravit v září, v říjnu?

Já byl včera na trhu v Děčíně. Ti by vám dali, kdybyste tam šli. Fakt, já bych vám přál, abyste slyšeli, co všechno říkají ti lidi. Já jsem tam známej, takže mě každej oslovuje, ti trhovci, ti brečí, protože jak se jim zvedají ceny energií, oni vyrábějí buřty, musejí platit energii, tak ti jsou hotoví. Pak ti lidé, co stojí s tou síťovkou u toho trhovce, tak ti jsou také hotoví, když musejí potom platit to zboží.

Oni vám vzkazovali strašné věci a já to tady říkat nemůžu, protože se tady takhle nesmí mluvit, jako ve čtyřce, v hospodě. Určitě byste to pochopili. Vy to asi nechcete chápat, nebo někteří už to chápete, vy už z toho máte asi strach. Já si myslím, že na podzim dostanete na holou v komunálních volbách, protože to nebude o komunálních volbách, to bude o tom, co tady předvádíte na tu veřejnost. A musíte si to uvědomit.

Znovu, prostřednictvím pana kolegy, Michale, řekněte mi, jaké zásobníky plynu jste naplnili, čím jste je naplnili, kdo to naplnil a jak to distribuujete a za kolik těm občanům, když to tady vyprávíte. Jinak je to pohádka tisíce a jedné noci.

Děkuju.

