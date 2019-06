Folwarczny (ODS): Pro vysvědčení si v kraji půjde téměř 150 tisíc dětí

„Počet dětí, které navštěvují školy v našem kraji, se odvíjí od demografického vývoje. Ten je příznivý pro střední školy, žáků v nich postupně přibývá. Naopak méně je žáků základních škol. Například v tomto školním roce nastoupilo do prvních tříd o 650 žáků méně než v roce předchozím. Pro vysvědčení si příští týden půjde 11384 prvňáčků,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Střední školy v kraji v tomto školním roce navštěvovalo 45 665 žáků, v příštím školním roce bude toto množství podobné. „Na středních školách v kraji od září přibudou nové obory Železničář a Sladovník-pivovarník. Naplnila se i celá třída primy na novém osmiletém gymnáziu ve Frýdku-Místku,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny s tím, že se proměnil zájem o gymnázia. „Podle počtu odevzdaných zápisových listů registrujeme menší zájem o studium na čtyřletých gymnáziích, naopak více žáky devátých tříd lákají odborné obory. Také jsme zaznamenali větší zájem o obory s výučním listem na úkor maturitních oborů,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Moravskoslezský kraj naváže na úspěšný systém stipendií pro žáky vybraných 16 oborů vzdělání. „V tomto školním roce získali žáci 1. a 2. ročníků celkem 6,7 milionu korun. V příštím školním roce počítáme s výrazným zvýšením této částky, stipendia budou totiž motivovat žáky prvních až třetích ročníků v podporovaných oborech. Se stipendii máme výborné zkušenosti, výrazně se zlepšil přístup středoškoláků k docházce i samotnému studiu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Se začátkem prázdnin ovšem život ve školách nekončí. Na letní měsíce jsou i letos naplánovány důležité opravy školských budov. Aktuálně v krajských školách probíhá 62 investičních akcí za 457 milionů korun nejen z krajského rozpočtu, ale i z prostředků Evropské unie. Některé akce jsou dlouhodobé, velká část začíná právě s nástupem letních prázdnin. „Na Gymnáziu Bruntál se v létě zahájí rekonstrukce střechy a fasády, vítkovická průmyslovka se dočká výměny krytiny i fasády, necháme také opravit historickou fasádu budovy gymnázia v Bílovci. Tyto tři akce si celkem vyžádají 64 milionů korun. V plánu jsou také rekonstrukce, které zajistí energetické úspory škol. Celkem 90 milionů korun půjde na úpravy Dětského domova SRDCE Karviná, Střední pedagogické a zdravotnické školy v Krnově, Střední školy technické Opava, Dětského domova Lichnov a Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě,“ sdělil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Letní měsíce využívají někteří pedagogové krajských škol ke zdokonalování jazykových i odborných znalostí. Celkem 43 pedagogů vyrazí do Irska a na Maltu na intenzivní kurzy anglického jazyka, ruštinu si zdokonalí 12 ruštinářů na kurzu v partnerském kraji Moravskoslezského kraje v ruské Vologdě. Zahraniční cesty ovšem začínají už koncem června, skupina 10 žáků a 2 pedagogů bude v Jižní Koreji v partnerském městě Ulsan absolovat gastronomický kurz. Podobný projekt je plánovaný na podzim, kdy by se žáci gastronomických oborů měli jet učit vařit asijské pokrmy do Číny.

