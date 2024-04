Gajdůšková (SOCDEM): Dobré vychování se neztratilo, naopak - dnešní mladí vychování jsou

reklama

Dobré vychování se neztratilo, naopak - dnešní mladí vychování jsou. Po dnešku v Praze se o to budu hádat. Hned z nádraží jsem nastoupila do tramvaje. Měla jsem plné ruce a nebyla si jistá, zda jsem správně, tak jsem hledala, jaké jsou další zastávky. Hned tři lidé vstali a nabídli mi místo. Do další tramvaje jsme nastoupili s kolegou. Vstali všichni v tom oddíle tramvaje, kam jsme nastoupili. Až to bylo úsměvné. A do třetice -při cestě zpátky mi místo nabídla mladá žena. Okamžitě vstal mladý muž, který seděl proti ní. Trochu mne mrzí, že ten můj věk je tak vidět. Ale poznání, že lidé na sebe dokáží být ohleduplní, je to nejhezčí, co mne v poslední době potkalo. Kéž by tomu tak bylo nejen v pražské tramvaji.

