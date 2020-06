Golasowská (KDU-ČSL): Děti jsou neviditelnými oběťmi násilí v rodině

reklama

V současné době ale na včasnou specializovanou pomoc dosáhne velmi malá část těchto dětí a ani pro všechny nejzávažnější případy neexistuje adekvátní forma pomoci. Děti jsou neviditelnými oběťmi násilí v rodině a často trvá měsíce až léta, než se jim dostane odborné pomoci. Jednou z hlavních příčin nedostupnosti služby je nedostatečné a nesystémové financování. Na tento závažný problém se rozhodla upozornit poslankyně KDU-ČSL Pavla Golasowská na společném setkání se zástupci krajů a médií.

„Je důležité, aby se pomoc dostala ke všem dětem v České republice. Nyní je pouze v Praze. Proto jsou pozváni zástupci jednotlivých krajů, abychom poukázali na nutnost uvolnění finančních prostředků jednotlivými krajskými úřady pro zřízení nových poraden pro ty nejslabší a nejzranitelnější z nás – malé oběti domácího násilí,” řekla lidovecká poslankyně Golasowská, která se touto problematikou zabývá.

„Následky násilí v rodinách na děti jsou hluboké a dlouhodobé, přitom nemáme systém, který by jim zajistil pomoc. Zjednodušeně - když si dítě zlomí ruku, je jasně dané, kdo mu poskytne pomoc a kdo ji zaplatí. Pokud je ovšem traumatizované závažným násilím, nikde není řečeno, že má dítě na pomoc nárok, a už vůbec není jasné, z jakého zdroje by se měla tato služba platit,” uvedla Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA, které v Praze již pátým rokem pomáhá traumatizovaným dětem a odborně zaštítilo nešní setkání.



Podle dlouholeté praxe Centra se násilí v rodině dá zastavit s podmínkou, že soustředěná terapeutická práce a podpora bude směřovat nejen k oběti násilí, ale i k jeho původci, svědkům, tedy k celé rodině. Odborná a včasná pomoc může přitom zabránit mnoha problémům v budoucnosti. Děti se musí vyrovnat s velkou úzkostí, strachem, pocity bezmoci, viny a ztráty bezpečí. Tyto problémy u nich pak často ústí do zdravotních problémů, problémů se zvládáním emocí, mají potíže s vrstevníky i s dospělými autoritami, jsou více ohroženy depresí, zneužíváním návykových látek, častěji se pokouší o sebevraždu a častěji také opakují vzorec násilného chování v budoucích vztazích.



Centrum LOCIKA má připravený koncept sociální franšízy, jak služby pro tyto děti rozšířit do krajů. „Pilotně ho testujeme společně s Nadací Terezy Maxové dětem a developerskou společností CTP. Do roka tak bude program Dětství bez násilí rozšířen do třech krajů - Ústeckého, Moravskoslezského a Plzeňského,” doplnila Wünschová. Díky tomu bude pomoc pro rodiny zasažené domácím násilím dostupná nejen v Praze a Středočeském kraji, jak tomu bylo dosud. I pro tyto organizace však bude klíčové službu udržet a na to potřebují nastavení pravidel systémového financování. Podle odhadů Centra LOCIKA by stačilo 80 milionů korun ročně na zajištění specializovaných služeb v každém kraji České republiky. Náklady na roční služby pro jedno dítě jsou zhruba 30 000 Kč. Investice do rozvoje těchto služeb by se určitě vyplatila. Peníze, které vydá stát na děti v dětských domovech a náhradních rodinách, na zdravotní a sociální služby pro členy rozvrácených rodin, jsou totiž násobně vyšší. Státem podporovaná služba s úspěchem funguje u našich sousedů na Slovensku a v Rakousku.



„Loni v důsledku násilí v rodinách zemřelo šest dětí. Nedávná situace kolem pandemie Covid 19 ukázala, jak je důležité, aby toto téma bylo systémově ošetřené, aby se nestalo, že rodiny, ve kterých dochází k násilí, zůstanou bez pomoci. Jsme velmi rádi, že paní poslankyně Golasowská dnešní setkání uspořádala spolu s IKDP (Institut pro křesťansko-demokratickou politiku), věříme, že přispěje k tomu, aby toto téma nezapadlo,” uzavřela Wünschová.

Společenské dogma i nedostatek financí ovlivňují dostupnost pomoci dětem

Důvodů, proč je komplikované dostat cílenou a včasnou podporu rodinám postiženým násilím, je hned několik. Překážku představují:

všeobecně rozšířená a přijímaná společenská norma, kdy se lidé domnívají, že násilí je v určité míře ve vztazích v pořádku,

neschopnost odborníků děti postižené násilím v rodině včas a dobře rozpoznat,

nedostatečné a nesystémové financování těchto služeb a neexistence jednotných metodických postupů.

Cíle rozšíření pomoci pro děti ohrožené násilím v rodinách

Dostat k dětem pomoc v kratší době než dosud.

Pomoci zastavit násilí v rodině.

Snížit míru traumatu, které děti postihuje. V některých případech dítě čeká na pomoc až 6 let.

O násilí v rodinách a jeho dopadech na dětskou psychiku otevřeně mluvit ve veřejném prostoru. Cílem je odstranit vnímání násilí v blízkých vztazích jako trpěného a přehlíženého společenského standardu. Zamezit, aby se z týraných stali týrající.

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA kromě poskytování přímé akutní pomoci dětem, které doma násilí v nějaké formě zažívají, dlouhodobě mění klima panující okolo této otázky v Česku. Trpělivě vysvětluje následky násilného chování na děti, nabízí pomoc a alternativní řešení.

Centrum LOCIKA je první a v současné chvíli jediné specializované centrum pro děti ohrožené násilím v rodinách v Česku, které pracuje se všemi členy rodiny.

Za téměř pět let své existence pomohlo více než 970 dětem a jejich rodičům z 566 rodin.

Pracuje podle vlastní unikátní metodiky. V zájmu ohroženého dítěte se celá terapie odehrává s oběma rodiči, tedy i s původcem násilí. Cílem odborných intervencí je zastavit agresi v rodině, pomoci dítěti, aby se zotavilo z traumatických následků a podpořit oba rodiče v jejich roli tak, tak, aby dítě mohlo zažívat normální dětství bez násilí.

Současná kapacita Centra LOCIKA je 250 dětí ročně, poptávka po službách je ale mnohem vyšší.

Pracovníci Centra LOCIKA o tématu dětství bez násilí pravidelně přednáší, publikují, školí a spolupracují na výzkumech.

