Štěpánek (Trikolora): Někteří dál a dál milují staré pohádky

Tak nám Filipa Turka obvinili, milé děti, že prý vyznává konspirační teorie. 17. listopadu si totiž na Národní třídě dovolil říct, že sametová revoluce byla organizovaná a řízená. To je strašné, co si ten člověk dovoluje!
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
A jak to, milé děti, bylo doopravdy? Reakce studentů, herců i veřejnosti na brutální zásah na Národní třídě samozřejmě byla spontánní. Ale to je asi tak všechno.
- O dost méně spontánní už bylo, že průvod na Národní třídu přivedl agent StB Zifčák.
- O dost méně spontánní bylo, že tam pak sehrál roli mrtvého studenta Šmída.
- O dost méně spontánní byla účast sovětských důstojníků ve velíně tehdejších represivních složek.
- O dost méně spontánní byly intriky několika zájmových skupin uvnitř KSČ.
A úplně nejméně spontánní byl mezinárodní kontext tehdejších událostí, kdy se v zemích světové socialistické soustavy jedna po druhé vzdávaly moci komunistické a dělnické strany, přičemž my jsme byli předposlední.
A pak jsme tu žili dalších 36 let a někteří dál a dál milují staré pohádky. Tak, dobrou noc, milé děti!
Mgr. Petr Štěpánek
autor: PV