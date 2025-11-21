Štěpánek (Trikolora): Někteří dál a dál milují staré pohádky

21.11.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi 17. listopadu na Národní třídě

Štěpánek (Trikolora): Někteří dál a dál milují staré pohádky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Štěpánek

Tak nám Filipa Turka obvinili, milé děti, že prý vyznává konspirační teorie. 17. listopadu si totiž na Národní třídě dovolil říct, že sametová revoluce byla organizovaná a řízená. To je strašné, co si ten člověk dovoluje!

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 13667 lidí

A jak to, milé děti, bylo doopravdy? Reakce studentů, herců i veřejnosti na brutální zásah na Národní třídě samozřejmě byla spontánní. Ale to je asi tak všechno.

- O dost méně spontánní už bylo, že průvod na Národní třídu přivedl agent StB Zifčák.
- O dost méně spontánní bylo, že tam pak sehrál roli mrtvého studenta Šmída.
- O dost méně spontánní byla účast sovětských důstojníků ve velíně tehdejších represivních složek.
- O dost méně spontánní byly intriky několika zájmových skupin uvnitř KSČ.

A úplně nejméně spontánní byl mezinárodní kontext tehdejších událostí, kdy se v zemích světové socialistické soustavy jedna po druhé vzdávaly moci komunistické a dělnické strany, přičemž my jsme byli předposlední.

A pak jsme tu žili dalších 36 let a někteří dál a dál milují staré pohádky. Tak, dobrou noc, milé děti!

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Mediální zločinci a nepřemýšlející ovce
Štěpánek (Trikolora): Hradní šašek versus učitelka aneb Když dva dělají totéž
Štěpánek (Trikolora): Nejtrapnější státní svátek? 17. listopad!
Štěpánek (Trikolora): Odpovíte, oni poděkují a stejně z toho skoro nic nezveřejní

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Štěpánek , výročí , 17. listopad , Turek , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byla sametová revoluce organizovaná a řízená?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Sebevražedná politika EU

Souhlasím s tím, co píšete ve článku ,,Evropa si nemůže dovolit dál přehlížet realitu". Ale kdo přesně je odpovědný za tuto sebevražednou politiku EU? Kdo je ta Evropa, kterou zmiňujete? Podle mě to lidé nejsou. Ti jsou proti tomu, co jako politici EU prosazujete nebo jestli to nejsou politici, tak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Netradiční využití všem známého aspirinuNetradiční využití všem známého aspirinu Skryté příznaky těžkých problémů se štítnou žlázouSkryté příznaky těžkých problémů se štítnou žlázou

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Primátor Svoboda: Praha zajistí nové technologie pro městský kamerový systém

20:07 Primátor Svoboda: Praha zajistí nové technologie pro městský kamerový systém

Rada hl. m. Prahy schválila první dílčí objednávku na dodávku technologií pro městský kamerový systé…