Gregor (Motoristé): Zrušení inkluze neznamená hodit děti přes palubu

Zrušení inkluze je jednou z podmínek Motoristů pro podporu příští vlády. Zrušení inkluze neznamená hodit děti se speciálními potřebami přes palubu. Vytvoříme ty nejlepší podmínky pro vzdělávání všech dětí bez rozdílů. Bez inkluze a dalších předražených experimentů.
- Inkluze dle odhadů stála již přes 80 miliard korun.
- Čtenářská gramotnost na českých školách rapidně klesá.
- České školy přestávají pracovat s talentovanými dětmi.
- Více než 30 tisíc asistentů pedagoga nezvládají udržet kvalitu výuku.
Motoristé proto navrhují:
- Okamžité zrušení inkluze a obnovu speciálního vzdělávání.
- Zřízení speciálních tříd v běžných školách, aby děti společně sdílely jeden prostor.
- Podporu vzdělání speciálních pedagogů a školních psychologů, kteří ve školách chybí.
- Podporu a rozvoj talentovaných dětí, které v jakémkoliv předmětu vynikají.
Podpořte české školství a jeho skutečnou reformu svým hlasem pro Motoristy už 3. a 4. října ve volbách do Poslanecké sněmovny. Máme podrobný program pro české školství, zkušené i moderní experty a číslo 20 na volebním lístku.
autor: PV