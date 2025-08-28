Gregor (Motoristé): Zrušení inkluze neznamená hodit děti přes palubu

28.08.2025 15:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zrušení inkluze

Gregor (Motoristé): Zrušení inkluze neznamená hodit děti přes palubu
Foto: Archiv PL
Popisek: Matěj Gregor, vedoucí mládežnické organizace Motoristů Sobě

Zrušení inkluze je jednou z podmínek Motoristů pro podporu příští vlády. Zrušení inkluze neznamená hodit děti se speciálními potřebami přes palubu. Vytvoříme ty nejlepší podmínky pro vzdělávání všech dětí bez rozdílů. Bez inkluze a dalších předražených experimentů. 

  • Inkluze dle odhadů stála již přes 80 miliard korun. 
  • Čtenářská gramotnost na českých školách rapidně klesá.
  • České školy přestávají pracovat s talentovanými dětmi.
  • Více než 30 tisíc asistentů pedagoga nezvládají udržet kvalitu výuku.

Motoristé proto navrhují:

  • Okamžité zrušení inkluze a obnovu speciálního vzdělávání.
  • Zřízení speciálních tříd v běžných školách, aby děti společně sdílely jeden prostor.
  • Podporu vzdělání speciálních pedagogů a školních psychologů, kteří ve školách chybí.
  • Podporu a rozvoj talentovaných dětí, které v jakémkoliv předmětu vynikají.

Podpořte české školství a jeho skutečnou reformu svým hlasem pro Motoristy už 3. a 4. října ve volbách do Poslanecké sněmovny. Máme podrobný program pro české školství, zkušené i moderní experty a číslo 20 na volebním lístku.

Článek obsahuje štítky

školství , Gregor , motoristé , inkluze

autor: PV

