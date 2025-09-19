Gulyáš (Stačilo!): Externí kus rozumu pro vyznavače liberalismu

20.09.2025 10:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stoupencům liberalismu.

Gulyáš (Stačilo!): Externí kus rozumu pro vyznavače liberalismu
Foto: archiv M. Gulyáš
Popisek: Michal Gulyáš

Kdybych měl šanci zastavit pohyb na jednu minutu v životě, připravil bych k bleskovému namontování pro všechny vyznavače liberalismu externí kus rozumu, aby ho mohli nosit na krku, po kapsách, nebo klidně na zádech, pokud by bylo potřeba větší nálože. A ještě bych přidal kousek tolerance a resetoval bych ty cyklické programy v opakovacím módu. Některé, obzvlášť rozumově zakrslé exempláře, bych ještě umístil do dozrávacího skleníku, abych nemusel dodávat hmotu k velikostně oříškovému mozečku.

Já vím, sci-fi. Ale krásná představa při nastávajícím podzimu a volbami. Dost bylo Fialového podnebí - Volte 25, volte Stačilo!

Neskromně: Mám č.4 ve středních Čechách

