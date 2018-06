Hadrava (ANO): Chování na internetu rodiče nikdy nemohou stoprocentně kontrolovat

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) mají žáci a studenti pražských základních a středních škol opět možnost prostudovat e-learningové kurzy a shlédnout nová videa na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu. Poté si mohou své znalosti vyzkoušet v soutěžním kvízu.

Cílem projektu je upozornit zejména děti a studenty na nástrahy spojené s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Soutěžní kvízy určené pro děti a mládež, stejně jako všechny e-learningové kurzy, jsou umístěny ZDE.

„Největším bezpečnostním rizikem pro děti a mladistvé je jejich nedostatek zkušeností v řadě praktických i sociálních oblastí. Jejich pohyb a chování na internetové síti rodiče nikdy nemohou stoprocentně kontrolovat. Je proto nanejvýše nezbytné, aby existovaly možnosti a nástroje, které jim umožní, aby se případným rizikům naučili sami předcházet. A nejlépe tím, že o nich budou zavčasu zpraveni a současně získají motivaci, aby se o nich chtěli dozvědět i vlastním přičiněním. Právě k tomu slouží projekt Kraje pro bezpečný internet, který dlouhodobě podporuji. A upřímně mě těší, že každý rok je o něj stále větší zájem,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Libor Hadrava.

Soutěžit mohou žáci všech základních škol a studenti do 18 let každé střední školy. Stejně jako v předcházejících ročnících mají možnost se zapojit i do náročnějšího Kvízu PLUS a letos nově do soutěžního MINI PLUS. Úspěšní absolventi kvízů budou každý měsíc zařazeni do slosování o hodnotné ceny. V loňském roce se řešení kvízu účastnilo celkem 1428 žáků a studentů ze 43 pražských základních a středních škol.

Soutěžní kvíz pro děti a mládež potrvá do 31. října 2018.

K dispozici jsou také e-lerningové kurzy na téma bezpečného chování na internetu pro pedagogy a rodiče a videospoty pro seniory. Projekt Senior v kyberprostoru, který byl v loňském roce součástí projektu Kraje pro bezpečný internet, uspěl v soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2017.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR ve spolupráci s krajskými koordinátory. Těmi jsou za hlavní město odbor informatiky MHMP ve spolupráci s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence a odborem školství a mládeže. KPBI byl vyhodnocen Ministerstvem vnitra ČR jako nejlepší národní projekt Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017.

