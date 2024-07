Hájek (STAN): Naším cílem musí být najít ředitele leadery, ne jen “nějaké” ředitele

Zároveň musí být silný v administrativních věcech, protože ani této oblasti se na pozici ředitele nelze vyhnout. Že je toho trochu moc?

To určitě je, a také je to jedna z příčin, proč je jakýchkoliv kandidátů na pozici ředitele málo. I když pokud je zřizovatel šikovný, určitě si nějakého ředitele sehnat dokáže… Chceme ale jen “nějaké” ředitele, nebo chceme kvalitní ředitele – leadery? Odpověď je jasná. Nezbývá než se seriózně zabývat problémy, kterým současný systém výběru ředitelů čelí.

Nedávno realizovaný výzkum neziskové organizace Učitele naživo, s jehož zástupci se pravidelně potkávám, definoval několik bariér, které brání ve vstupu více kandidátů do systémů konkurzů. Tím přicházíme o možnost výběru a o příležitost najít opravdu skvělé kandidáty. Ze závěru vyplývá, že k hlavním překážkám při úvahách o přihlášení do konkurzu patří administrativa, která na budoucího ředitele čeká, pociťovaná profesní nepřipravenost, a co by mělo být především pro nás jako Starosty alarmující – obava ze zpolitizovaného konkurzu.

Výsledky to nejsou nijak překvapivé, ale je nutné zdůraznit, že pokud by byly tyto překážky podle autorů výzkumu odstraněny, našlo by se na pozici ředitele školy dvakrát více kandidátů než v současné době, a tím by se také zvýšila pravděpodobnost kvalitního výběru,

Otázku, jak najít dobrého ředitele, tentokrát již u samotného konkurzu, jsem položil i v rámci kulatého stolu na téma vztahu zřizovatele a ředitele. Ten jsem v prostorách Poslanecké sněmovny uspořádal na začátku května tohoto roku. Každá z vystupujících stran – MŠMT, ČŠI, zřizovatelé, odborných asociací – na problém nahlíží ze svého specifického úhlu pohledu a rozhodně platí, že ani jeden z názorů bychom v diskuzi o hledání cest vedoucích ke kvalitnějšímu regionálnímu školství neměli považovat za irelevantní či nevhodný.

Zatímco zřizovatelé chtějí mít větší míru kontroly nad ředitelem, odborné asociace považují za důležité mít při výběru téměř povinnou účast psychologa práce nebo stanovit povinnost vybrat bez ohledu na cokoliv opravdu toho prvního – výherce konkurzu. Jakkoli na některých věcech nepanuje shoda, široká debata o každé jednotlivosti naše školství dál kultivuje a vede ho správným směrem.

Naší dlouhodobou snahou by mělo být, aby tato metodická debata pokračovala, a hlavně aby se její dílčí závěry podařilo promítat v praxi. Jedině dobrý způsob výběru zajistí, že budeme mít také dobré ředitele, a tím i dobré školy.

Mgr. Martin Hájek STAN



poslanec