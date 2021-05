Hannig (Rozumní): Daň z nemovitostí

V Praze, (kde vládnou Piráti a Trojkoalice STAN, TOPka a KDU-ČSL plus Praha sobě, což je Jan Čižinský poslanec za KDU- ČSL)máme už proti loňsku 100% navýšení daně z nemovitosti. A obávám se, že to není poslední daňové navýšení, zvláště daně z nemovitostí.

reklama

Už téměř dva roky koluje po internetu jakýsi dopis, který nějaký podvodník podepsal mým jménem. Je to podvrh, onen falzifikátor nezná moje rodinné poměry, dopis je psán gramatickou úrovní někoho, kdo nemá ani maturitu, natož vysokoškolské vzdělání. Psal to však někdo, jehož zkušeností je pouhé čtení titulků, neboť ten někdo, kdo jej psal, musel zřejmě číst můj článek ze 6. 5. 2019 “Chtějí odebrat řidičáky seniorům - dočetl jsem se, že Magistrát hl. města Prahy v rámci připomínkovacího řízení k celostátní novele silničního zákona, navrhl snížení trestních bodů pro osoby 70 plus z dnešních 12 bodů na pouhých bodů šest."

Tuto zprávu jsem si přečetl z relevantního zdroje, to jest z Mf DNES. Možná, že právě tento článek rozvířil debatu o diskriminaci seniorů. A protože málokdo čte seriózní tisk, tak právě snad i onen falzifikát, který čerpá inspiraci pouze z titulu mého článku, způsobil, že se novela silničního zákona obešla bez tohoto diskriminačního prvku. Ovšem pozor, v novele jsou další nesmysly, jako že při míjení cyklisty musí řidič motorového vozidla být od cyklisty vzdálen nejméně jeden a půl metru, což při přísném dodržování by se autobus plahočil na úzkých okreskách celou trasu za cyklistou. To je zase myšlení dnešních svazáků (jak jsem je zažil za minulého režimu), uhlíková neutralita i za cenu úplného zblbnutí.

Teď na základě článku v Pirátských listech upozorňuji, že se rýsuje nebezpečí, že se zvýší daň z nemovitostí na 1% z tržní ceny a věřím, že na základě dementování této úvahy, přece jenom Piráti, i když třeba vyhrají volby a podaří se jim sestavit funkční koalici, nebudou moci tolik daň z nemovitostí navýšit. Módní prvek bez práce peníze, což je vlastně Základní nepodmíněný příjem (dále jen ZNP), přece jenom odráží určitý směr myšlení v souvislosti s vůlí, abychom jako první na světě uzákonili institut ZNP. O tom zvýšení daně z nemovitosti na 1 %, jsem čerpal z článku ZDE, který byl uveřejněn v Pirátských listech, a byl vypracován skupinou zabývající se tzv. ZNP, působící při Pirátské straně.

Anketa Chcete, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše? Ano 15% Ne 81% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6480 lidí

Pirátská strana ovšem následně uveřejnila, že to není oficiální postoj Pirátské strany. Samozřejmě ani nemohla jinak, protože, když si vypočítáte tržní ceny nemovitostí, tak by se tisíce lidí, zvláště seniorů, ocitlo na ulici, protože by prostě ze svých důchodů takovou daň prostě zaplatit nemohli. V článku se operuje čísly výše daně, která platí v západní Evropě či USA. Jenže příjmy a důchody jsou tam násobně vyšší než u nás. Jinak pro vysvětlenou. ZNP jsou peníze, který by každý člověk dostal, a teď nevím, zda tam jsou zahrnuty i děti, ať už by pracoval, či nikoliv.

Dle názoru strany Rozumných, která je zásadně proti institutu ZNP, takový ničím nepodmíněný příjem by utvrzoval lidi v zahálce. Všimněte si i úvah v tomto odstavci ve zmíněném článku: "Jaké možnosti financování NZP nabízí současné veřejné finance? V případě, že by NZP měl nahradit všechny sociální dávky, důchody a slevy na dani, pohyboval by se podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka kolem 7000 korun, ale není myslitelné, aby současní ani budoucí penzisté přišli o své důchody a zdravotně znevýhodnění občané o příspěvky na péči.". Takže alespoň takto.

Můj názor je takový, že navyšování daní z nemovitostí, je několikanásobné zdanění něčeho, co už zdaněno bylo. Zdaňte zahraniční firmy, banky, zamezte placení daní v daňových rájích tím, že každý subjekt bude muset platit daň v místě svého působení svých filiálek, to jest u nás. Nesahejte na to, co si lidé vybudovali za celý svůj život vlastní prací.

Mgr. Petr Hannig

předseda ROZUMNÝCH – za spravedlnost a životní jistoty

(převzato z Profilu)

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Začíná se nám to pěkně zašmodrchávat Hannig (Rozumní): Nehledejme nepřátele, hledejme pravdu Hannig (Rozumní): Přestaňme mávat červeným hadrem před býkem Hannig (Rozumní): Bude obvinění z rasismu těžším zločinem než vražda?

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.