Hannig (Rozumní): Je nutné vyměnit ty šílence za rozumné bytosti

To, co vychází z Evropského parlamentu, je naprosto šílené, ale závazné. A lidé, alespoň u nás, si za to mohou sami. K volbám do EU chodí skutečně mizivé procento voličů, ačkoliv i tyto volby mají na naše občany velký vliv.

To, co Evropský parlament schválí, musí být tzv. implementováno do našich zákonů. A má to bezprostřední vliv na nás.

Lidé, musíte chodit volit i do EU. Podívejte se jaká byla volební účast při posledních volbách do EU. Pouhých 28%. A kdo nelenil, aby se do EU parlamentu dostal. Piráti skoro 14% (3 poslanci), koalice TOP09 a STAN skoro 12% (3 poslanci). Jejich voliči vědí přesně, o co jde. Kdežto ti, jejichž životy rozhodování parlamentu EU ničí, zůstávají doma, protože bohužel opět ve své nevědomosti nechodí k volbám do EU, právě tak jako k volbám do Senátu, protože Senát neuznávají a z EU chtějí vystoupit.

Co znamená to, co bylo nedávno v parlamentu EU schváleno? Uhlíkovou daň na veškeré nemovitosti v EU podle jejich energetického štítku.

Čili, pokud máte nevhodný energetický štítek na domě, chalupě, chatě, tak budete platit nové uhlíkové daně. Čím nižší tzv. energetická třída nemovitosti, tím vyšší daně.

Bude uvalena i uhlíková daň (emisní povolenky) na veškerou dopravu, kromě motorových vlaků. Co to bude znamenat. Ta daň se promítne do všech cen zboží, včetně základních potravin.

Další ranou pro český průmysl a potažmo i pro všechny občany ČR je nová emisní norma, tzv. Euro 7, pro spalovací motory. To by znamenalo likvidaci výroby automobilů v ČR. Navrhovaná norma má mimo jiné snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Stejné požadavky budou muset splňovat jak benzinová a dieselová auta, tak také vozy s hybridním nebo elektrickým pohonem.

Kromě výfuků se bude norma vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Evropský parlament schválil, že od roku 2035 (uvědomte si, to je za pouhých 12 let) všechny auta v EU prodávaná, budou muset mít nulové emise. To znamená, už ani hybridy, ale čistě elektrická auta. Obyčejný člověk už nebude mít peníze na zakoupení nového auta. Navíc ještě nastane ještě před tím datem zdražení malých aut. A od roku 2027 rozšíření emisních povolenek na rodiny, které vlastní auta na spalovací motory.

Toto všechno schválil parlament EU. Toto všechno schvalují mladí europoslanci z Pirátské strany v EU a o něco starší někteří poslanci za TOP 09 a STAN, kteří reprezentují ČR v parlamentu EU. Při takto důležitém hlasování pro naší republiku chyběly některé europoslankyně za ANO, což považuji také za nezodpovědné. Nakonec jsem vždy psal, že se výrazně liší rétorika ANO u nás a praxí některých žen, které reprezentují ANO v EU. Myslím si, že i ANO by mělo v příštích volbách do EU dbát na to, aby nejenom mělo nejvíc poslanců v EU ze všech stran a hnutí z ČR, ale aby to byli i takoví lidé, kteří budou kopat za naší republiku.

A ještě něco, když občas vidíte někoho z různých zemí, který za pultíkem Evropského parlamentu mluví rozumně, tak je to starší člověk, na kterého bučí ostatní europoslanci, kteří jsou většinou mladí. Takže, zase omyl lidí, kteří píší, že EU je odkladiště starých bývalých politiků. Je to právě naopak. To všechno, co se v EU děje je výsledkem mylných cílů generace, která nemá životní zkušenosti a žene se do poddanství, kdy veškerá populace v EU bude nevolníky těch nejbohatších.

Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH a bývalý prezidentský kandidát

Převzato z profilu politika.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

