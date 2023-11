Hannig (Rozumní): Nálepky důležitější než slova, aneb Vidlák prostě vadí

Nepochopil jsem o co předsedkyni jedné ze skupin učitelských odborů jde? Jde jí o dodržení příslibů vlády, že by učitelé měli mít 130 % průměrného platu v ČR a zvýšily hanebně nízké mzdy neučitelských profesí? Či o ideovou čistotu řečníků?

Nějak jsem nepochopil o co předsedkyni jedné ze skupin učitelských odborů jde? Jde jí o dodržení příslibů vlády, že by učitelé měli mít 130% průměrného platu v ČR? Jde jí o to, aby se zvýšily hanebně nízké mzdy neučitelských profesí ve školství? Nebo je hlavním cílem této funkcionářky, aby nebyla potřísněna ideová čistota těch, kteří se za tato zvýšení platů staví?

Už jsem ledacos zažil a ta slova této funkcionářka mi ledově připomněla dobu kolem roku 1977, kdy se soudružky učitelky hromadně podepisovaly na petice anticharty a protestovaly tak proti ztroskotancům a zaprodancům, kteří měly tu drzost narušovat klid na práci. Jde mi o to, že tehdy nikdo z těch učitelek, které antichartu podepisovaly vůbec nevěděly, co je vlastně v té chartě napsáno. Jenom věděly, tak jak jim tehdejší média zvěstovala, že se jedná o živly, které to s naším státem nemyslí dobře a co jsou podporovány z USA a vůbec ze západu.

Tak na mě působil projev oné předsedkyně učitelských odborů (asi pouze nějaké části odborů, ale byl jí dán náležitý prostor v ČT), že byly zneužity cíle protestů tím, že na nich vystoupil Daniel Sterzik, alias Vidlák, známý z populárních internetových črt nazvaných Vidlákovy kydy.

Onomu panu Sterzikovi byla nasazena nálepka snad proruského švába, i když nevím naprosto proč, četl jsem jeho úvahy o zemědělství či malozemědělství a nenašel jsem tam jediné slovo, které by tomu nasvědčovalo. Aniž by předsedkyně odborů věděla, co „Vidlák“ na pódiu povídá, vůbec ji to nezajímalo, důležité bylo, kdo to povídal. Byl to, podle ní, prostě řečeno slovy bolševického slovníku zaprodanec (komu Rusku? Nikde jsem v jeho článcích nenašel, že by snad jakkoli fandil Rusku) a ztroskotanec (také bych o tom velice pochyboval, protože jeho úvahy čtou denně statisíce lidí na internetu a jeho besedy po republice bývají hojně navštěvované). Už si přesně nepamatuji, jak ona učitelka titulovala Daniela Sterzika, ale byly to určitě výrazy známé ze současného nálepkování, jako dezinformátor atd.

Mimochodem pan Sterzik má čtyři děti školou povinné, tak zřejmě měl, co říct k problematice. Teď se odboráři kroutí, kdo že ho vůbec na pódium pozval, ale já dokážu pochopit, že na pódium byl pozván vzhledem ke své popularitě, nebo spíše popularitě Vidlákových kydů. Chtěl jsem si někde poslechnou jeho projev na té demonstraci, ale nemohl jsem jej nikde najít. A také vlastně asi nevzbudil, co se týká obsahu, nějakou výraznou kontroverzi. Té odborové funkcionářce vadilo, že Sterzik vystupoval na demonstracích, které organizovali Ladislav Vrábel (nevím přesně zda byl i 3.9.2022 na pódiu) či Jindřich Rajchl (u Rajchla vystupoval určitě).

Takže nálepka a ne faktum. Mimochodem, podporuji zcela razantně to, aby byly podstatně zvýšeny platy neučitelských profesí ve školství typu kuchaři, kuchařky, školníci, údržbáři. Ušetřit se dá na tom, že se zruší inkluze, protože jsme měli a snad i ještě máme špičkové speciální školství. A pokud jde učitelům a učitelkám, tak jako oné funkcionářce o ideovou čistotu, tak by asi měli držet basu s vládou, kterou určitě volili.

Mgr. Petr Hannig, předseda Rozumných, člen Aliance za nezávislost ČR.

Převzato z profilu politika.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

