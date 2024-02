Hannig (Rozumní): Není nad dobrý tataráček

reklama

Možná jste si všimli v průběhu minulých měsíců, že v přílohách velkých novin a na internetu se zjevovaly články o zdravotně prospěšné konzumaci stravy, která je připravována z hmyzu, z různých brouků a vůbec z odporné havěti. Byli jsme informováni, že taková strava prospívá zdraví, protože obsahuje kvalitní proteiny, a vůbec že bychom se měli zamyslet nad svými dosavadními stravovacími návyky.

Navíc jsme byli zahlcováni tím, že zvláště hovězí stáda, volně se pasoucí na pastvinách, vypouštějí do vzduchu velkou spoustu CO2 a že to je další rána pro ekologii světa. Kvůli tomu prý stoupají hladiny oceánů a vůbec, že konzumací hovězího masa způsobuje každý z nás ekologickou katastrofu.

A souběžně s tím začaly různé státy omezovat farmáře. Nařizovaly třeba snížit produkci hovězího masa o 30 procent, jak se to stalo například v Nizozemí. Holanďané, ač se zdají být vždy pevnou oporou všeho špatného, co z EU vychází, ale zareagovali naprosto geniálně. Jsou totiž bytostně svázání s rodnou hroudou a musí za ni bojovat proti agresivním mořským přílivům. Prostě vláda Marka Rutteho si dovolila moc. Mimochodem, nizozemský předseda vlády byl tím, který způsobil, že David Icke, britský alternativní myslitel, který naprosto geniálně předpovídá už mnoho let, že nařízení evropských elit vedou ke zkáze Evropy, nesmí vstoupit na území všech států EU.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Jak se tedy zachovali občané Nizozemí. Volili tak, že vítězem se stal Geert Wilders. Prostě zvolili pravý opak toho, než co si přeje celosvětový Deep State (hluboký stát), jehož viditelnými protagonisty jsou například George Soros či Bill Gates. Přátelé, vezměme si příklad z "bludných Holanďanů", kteří však vždy doplují do cílových přístavů. Už nevolme nikoho, kdo je nebo byl v parlamentu. Pobyt v této instituci nevyhnutelně zanechává na těch, co jí prošli, odér křivosti a podlosti, schovávající se za vzletná slova.

Mimochodem, právě probíhající série Sedm stupňů k moci na Primě, vytvořená podle scénáře investigativce Josefa Klímy, je velice dobrým zdrojem poznatků o těch, kteří byli či jsou v zákonodárném shromáždění. Hledejme nové zdroje, hledejme pravdu tam, kde se nachází, a ne mezi těmi, co jsou odkojeni takovou institucí už pomalu od dětských let. A není to jenom Marek Benda. I velmi blízko našich myšlenkových pochodů je taková osoba, která nezažila nic jiného, než pobyt v našem i evropském parlamentu, a o skutečném životě nemá ani páru.

Ale vraťme se k broukům a hovězímu masu. Tato "milostná předehra" v různých přílohách korporátních médií se už překlápí v samotný "akt". Nová strategie Evropské unie počítá s masivním omezením masité stravy a podporou náhražek z rostlinných či hmyzích surovin.

Na druhém místě kandidátní listiny Aliance za nezávislost ČR do parlamentu EU je mladý biolog a znalec skutečné ekologie (a ne té, kterou do našich hlav vtloukají globalisté), RNDr. Jan Sedláček (28). Ten se vědecky zabývá všemi nesmysly, co přicházejí z Bruselu. Dokonce se mluví i o nové dani z masa. Záminkou k tomu je prý ochrana přírody. Doktor Sedláček však říká, že naopak masná výroba je přitom v našich podmínkách prospěšná pro přírodu a dodává humus do půdy. Doslova píše: "Brusel hledá cesty, jak nás připravit o maso. My však na to říkáme: Nezbavme se masa. Zbavme se šílené EU."

A já, který jsem na čtvrtém místě této sympatické Aliance za nezávislost ČR, okamžitě začal svůj malý protest. Zašel jsem si na skvělý tatarský biftek ze špičkového hovězího a na výtečné plzeňské za stále ještě 49 korun do prastaré pivnice u Glaubiců v Praze na Malé Straně. A dodávám, dokud máme skvělé pivo a humor, tak nezahynem.

(publikováno na veřejném facebookovém profilu Fanklubu, psáno pro iportal24.cz)

