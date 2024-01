Hannig (Rozumní): Vlastenecká scéna se bude muset začít chovat rozumně

Pokud chce někdo dosáhnout nějakého úspěchu, musí si předem rozvrhnout postup. Není možné se vlamovat do zavřených dveří ve chvíli, kdy je to naprosto nevhodné. Neustále se na internetu setkávám s názorem, že se vlastenecká scéna musí spojit.

reklama

Ano je to tak. Ale tyto snahy nabyly přímo až sebevražedného tempa právě v tuto dobu, kdy se jedná o volby do parlamentu Evropské unie, kdy je na celostátní kandidátce pouze 21 míst, respektive i s náhradníky míst 28. To samozřejmě vygeneruje nespočet nespokojených členů mimoparlamentních stran, kteří nejsou zapojeni v domácí politice. Čili v tuto dobu nějaké absolutní spojování všech se všemi je naprosto nevhodné a jedině to vyvolává zlou krev.

Takové spojování má opodstatnění při volbách do zastupitelstev krajů, kde je potřeba na zaplnění kandidátních listin přes 800 kandidátů, pokud chce koalice kandidovat ve všech krajích s plnými kandidátními listinami, a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde je potřeba přes 350 kandidátů na zaplnění kandidátních listin v jednotlivých krajích.

Já, jako předseda Rozumných, se dívám na ty půtky jednotlivých vlasteneckých stran tak nějak s nadhledem. Mým heslem je vždy se chovat bez nenávisti a s pochopením pro druhé. Je to dáno také mým věkem a tím, že se chci zasazovat o práva seniorů, která jsou v poslední době pošlapávána na všech frontách a bohužel i v rodinách, kdy mladší generace nutí své rodiče a prarodiče volit tak, jak by sami volit nechtěli. A dělají tím mladí chybu, protože starší člověk, který je ovšem čilý duchovně, přesně vidí ty chyby, které nevidí ten mladý nadšenec pro nějaký politický směr. Starší člověk ví, jak se lidé nespočetněkrát spálili, kdy se nadchli pro nějakou věc, která se později ukázala pro řadového občana zhoubná.

Nechám teď tyto všeobecně filozofické řeči a popíšu současnou praxi.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Největším bojovníkem za spojování vlasteneckých stran a hnutí byl a ostatně i do nedávné doby, než se spálil, je Ladislav Vrábel, který spustil ony obrovské demonstrace na Václavském náměstí dne 3. září 2022. Pozval na pódium osobnosti, které později využily jeho pozvání na pódium a popularity s tím spojené k založení vlastních stran, jako je Jindřich Rajchl a jeho PRO, a k vytažení z určité letargie KSČM a její předsedkyni Konečnou, kterou Vrábel také na pódium pozval. Tím, že zval na pódium nezištně různé osobnosti, si v podstatě pod sebou podřezával větev.

V tu dobu kdyby založil široké vlastenecké hnutí, tak by neměl vůbec nouzi o velkou členskou základnu. Jenomže se tehdy a ostatně i dnes projevila jeho v podstatě mladická nezkušenost. Nechtěl zakládat stranu ani hnutí a to byla chyba. Propásl příležitost. A příležitosti se neopakují. Kdyby nyní své hnutí založil, tak už je pozdě.

Anketa Je Petr Pavel dobrým prezidentem? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13730 lidí

Pak se velice angažoval ve snaze rozbít už fungující sdružení stran a hnutí, Alianci za nezávislost ČR, do které byl mimochodem také pozván a pozvání odmítl, ve prospěch kandidátní listiny STAČILO!. Mně bylo samozřejmě jasné, že se na kandidátní listinu STAČILO! na nějaké významné místo nedostane, protože vlak už byl rozjetý. Naštěstí jsem se dne 21. ledna, kdy bylo jeho náborové setkání pro STAČILO!, nezúčastnil z důvodu virózy a od našeho mladého doktora Sedláčka (dvojka na kandidátní listině aliancezacr.cz) jsem byl informován o velice napjaté a až nepřátelské atmosféře vůči naší koalici, která tam probíhala.

Dozvěděl jsem se také, že jsou z vlasteneckého spojování vylučovány různé strany, které dostaly od našich korporátních médií negativní nálepky.

Vlastenci, pokud budete vylučovat ze svého středu ty, co za naše občany bojují a médiím se to nelíbí, tak nevyhlašujte, že chcete spojovat. Jediná Aliance za nezávislost ČR si nekladla žádné podmínky pro společnou práci proti nepřátelským ideologiím, které přicházejí z EU, jako je Green Deal, gender a snaha o podvázání svobody slova.

Já jako předseda Rozumných to mohu s čistým hledím napsat, protože jsme napříč vlasteneckým politickým spektrem všeobecně přijímáni. A jako takový jdu příkladem, právě tak, jako jsem šel příkladem v prezidentské volbě v roce 2018, kdy jsem jako svého mluvčího přijal Adama Benjamina Bartoše, předsedu Národní demokracie, s kterým právě v tu dobu probíhal soud kvůli tomu, co říkal a psal. A přijal jsem jej právě kvůli tomu, že s ním probíhal soud a média jej vykreslovala jako naprosto nepřijatelného.

Nezatracuji nikoho, kdo to s naší zemí a jejím lidem myslí dobře. Pokud budou vlastenci jeden druhého zatracovat, tak náš boj za svobodu slova a demokracii bude marný. Pro volby do zastupitelstev krajů a Poslanecké sněmovny jsme ochotni se spojit se všemi, kdo budou chtít zastavit propad naší krásné země do chudoby a nesvobody. A co se týká voleb do parlamentu Evropské unie, půjdou některé vlastenecké koalice a vlastenecké strany samostatně. Ale to nemusí být žádný propad hlasů.

Seniorů, kteří jsou touto vládou přezíráni, je dva a půl milionu. Tak když splní svou vlasteneckou povinnost a půjdou volit a své hlasy rozprostřou mezi všechny vlastenecké subjekty, tak se tam všechny tyto Aliance, hnutí a strany mohou dostat. Vzpomeňme na Nizozemí a Geerta Wilderse. Nevolte podle preferencí, ale podle osobností.

(publikováno na veřejném facebookovém profilu Fanklubu, psáno pro iportal24.cz)

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Ticho po pěšině Hannig (Rozumní): Pane prezidente, občanů se nikdo na vstup do NATO neptal Hannig (Rozumní): Sny versus realita aneb Novoroční pesimismus Hannig (Rozumní): Invaze červených čepiček

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE