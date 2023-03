Hannig (Rozumní): Zamyšlení den po inauguraci

reklama

Mnohými médii respektovaný ústavně právní výbor Senátu to nedoporučil plénu ke schválení a zároveň jiný výbor se nestavěl pozitivně k výsledku hlasování v Poslanecké sněmovně, kde koalice převálcovala se svými 109 hlasy opozici. Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 21214 lidí

Senát, který je většinově obsazen senátory za nynější strany pětikoalice, přes naprosto logické zdůvodnění senátora Michala Canova, který je zvolen za Starosty Libereckého kraje, nakonec díky masivnímu lobování předsedů koaličních stran, nebo-li jak v debatě na CNN Prima News řekl místopředseda opozičního hnutí ANO, Karel Havlíček, předsedové koaličních stran „zaklekli“ na své senátory, toto snížení zákonné valorizace schválil s vysvětlením, že to nechá na Ústavním soudu, zda-li je to protiústavní, či nikoliv. Výsledek byl 48 ku 12.

Jak ovšem senátor Canov řekl, Senát má být pojistkou ústavnosti, tak pokud to budeme přesouvat na ÚS, tak proč vlastně Senát máme.

A teď trochu do vlastních řad. V Senátu hlasovalo proti snížení valorizací 12 odvážných senátorů a senátorek. A teď si představte, vlastenci, co kdyby místo řečí, že Senát je zbytečný (jak vidíte není, kdyby těch protestujících senátorů bylo 41, tak by se novela vrátila do Poslanecké sněmovny a nestačilo by se všechno projednat do 22. března a valorizace by zůstala na zákonné výši), co kdyby místo těch řečí „zrušme Senát“, jste chodili do Senátu volit a změnili jeho složení.

Uvědomte si, kdo chodí nyní volit. Kdo představuje těch 10% občanů, co chodí k volbám do Senátu a co si volí k obrazu svému? A sypte si na hlavu popel. Žádné silácké řeči ani demonstrace byť sebevětší nemají vliv. Podívejte se na Francii. I ty obrovské demonstrace nezamezily zvýšení věku odchodu do penze. Jediný účinný lék na změnu jsou volby. A to i volby do Senátu.

A teď k té inauguraci a všemu, co se kolem toho dělo. Sledoval jsem pozorně, na rozdíl od mnohých mých známých, celý den průběh inaugurace, včetně komentářů různých politologů a odborníků následné debaty politiků. Velmi krátce hodnotím inauguraci v tomto příspěvku ZDE.

Samozřejmě, co se České televize týká, pokračovala v tónu, který nasadila už ve druhém kole prezidentské volby. Naprostá devótnost, jednostrannost komentářů. Až večerní rozhovor vedený moderátorem Kubalem měl jakous takous profesionální úroveň, která by příslušela veřejnoprávnímu médiu, jež si platíme ze svých kapes, a měli bychom mít tedy nárok na vyváženost. Pokládal, sice velmi zdvořile, ale přece jenom věcné otázky.

Na CNN Prima News, byla celá akce prokládána vcelku přijatelnými komentáři. I když faktem je, že na rozdíl od slov bývalého předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody, byli do Španělského sálu na tzv. číši vína pozváni pouze podporovatelé generála, což ostatně prezident sám řekl a co mi bylo předem řečeno, když jsem se jako bývalý prezidentský kandidát (byť podporovatel protikandidáta) ptal, zda-li na inauguraci budou pozváni i minulí prezidentští kandidáti. Zahlédl jsem v televizi Michala Horáčka, který kandidoval v roce 2018 jako já, ovšem byl letos podporovatelem Petra Pavla. Takže asi o proklamované spojování moc nešlo.

Mgr. Petr Hannig, předseda Rozumných a bývalý prezidentský kandidát

Převzato z Profilu.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Chytrost nejsou žádné čáry Hannig (Rozumní): Vítězný leden Hannig (Rozumní): Je nutné vyměnit ty šílence za rozumné bytosti Hannig (Rozumní): Až si pro mě přijdou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.