Hanzlíková (ANO): Žádné sociální dopady zpracované zřejmě ani nemáte

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych také ráda zareagovala na projev pana poslance Michálka vaším prostřednictvím a musím říct, že hnedka po ránu se dozvědět, že konsolidační balíček je opravdu vesměs pozitivní, je opravdu úžasné. Já bych jenom připomněla, že všichni nesdílí váš názor, pane poslanče, protože je celá řada renomovaných ekonomů a dalších odborníků, kteří se děsí těch dopadů toho balíčku a jenom chci připomenout, že jsem se na to již několikrát ptala, ale nikdy jsem nedostala ani odpověď a vůbec jsem nedostala nic... černé na bílém, žádné sociální dopady zpracované zřejmě ani nemáte.

Dalo by se reagovat na spoustu věcí, ale mě tedy nejvíc nadzvedla vaše poznámka ohledně slevy na manželku a chtěla bych jenom říct, že zřejmě ti odborníci, o kterých jste mluvil, tak byli asi ekonomové, anebo to byli odborníci, kteří svoji odbornost mají velmi daleko od sociální politiky, protože jinak by něco takového nemohli říct. Nevím, jestli jste někdy viděl, jak neskutečně náročná je péče o třeba desetileté dítě, které má kombinované postižení. Ty maminky se starají 24 hodin denně, sedm dní. Je to neskutečně náročná věc. A říct, že si zaslouží slevu na manželku pouze maminky dětí do tří let je opravdu nehorázné.

Děkuji.

Mgr. Jana Hanzlíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hanzlíková (ANO): Jsou to pořád zatím jenom slova, nic jsme z toho neviděli Hanzlíková (ANO): Máme zde půl milionu seniorů, kteří žijí pod hranicí chudoby Hanzlíková (ANO): Zaměstnanci úřadu práce jsou opravdu dlouhodobě a významně přetížení Hanzlíková (ANO): Největší problémy se vyskytují u agentur nelegálních

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama