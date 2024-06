Hašek (PRO): Digitalizace strašák, superúřad strašák

Tak jsem dnes ráno vyslechl příběh o tom, kterak prý úředníci stavebních úřadů shánějí po Brně od zelinářů krabice a bedýnky, aby mohli přemístit spisy do nového stavebního superúřadu, který statutární město Brno zřídilo namísto úřadů na městských částech. A přišlo mi to takové vševypovídající o tom, kde se ocitla státní správa na úseku stavebních úřadů v roce 2024. Digitalizace strašák, superúřad strašák, nejsou ani archivní boxy. Jako za “cara klacka”. A co na to občan? (jak říkával Ota Černý) …

JUDr. Michal Hašek



