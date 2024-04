Hašek (PRO): Několikátý fatální přešlap naprosto zbytečného ministra

reklama

Ministr pro evropské záležitosti Dvořák (STAN) v televizní debatě Prima CNN k důchodové reformě a věku odchodu do důchodu řekl: “Mně je 68, pracuju a docela mi to jde. Takže já myslím, že těch 65 není úplně smrtelná hranice…” A po chvíli: “To byl vtip“… !?

Za to první i za to druhé by se měl všem lidem z namáhavých profesí co nejdříve omluvit, a potom podat demisi! Je to už několikátý fatální přešlap tohoto naprosto zbytečného ministra, který se opět projevil jako papaláš, dnes svým uvažováním.

Opravdu smutné a trapné!

JUDr. Michal Hašek PRO



