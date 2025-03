Hašek (PRO): Proč EU nejedná vedle Ukrajiny také s Ruskem?

Pan premiér zapomněl na jednu “drobnost”. Když bude chtít Evropa (a tady první otázka - EU? Jen některé členské státy? Co ty ostatní? Proč není v Londýně Pobaltí sousedící s Ruskem?) ten trvalý a spravedlivý mír, proč nejedná vedle Ukrajiny také s Ruskem jako to dělají USA a Donald Trump? Když se tak obává údajného nebezpečí, že se Rusko vrhne do Evropy i do ČR, neplatí náhodou smlouva o založení NATO včetně jejího čl. 5? Tak nač vymýšlet jiné postupy? Ukrajina není a zřejmě nebude členem NATO (vyžaduje to jednomyslnost přijetí stávajícími členskými státy NATO), tedy budeme bojovat s Ruskem skrze Ukrajinu? A dáme na stůl požadavky i vůči Kyjevu? Například 1) důsledný boj s korupcí 2) zaručení práv národnostních a jazykových menšin 3) důsledný boj s propagací nacismu 4) audit poskytnuté vojenské i civilní pomoci Ukrajině (nejen z ČR) 5) garance demokratických voleb po skončení války a fungování demokratického právního státu na Ukrajině včetně nediskriminování opozice?

JUDr. Michal Hašek PRO



