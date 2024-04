Hašek (PRO): Strakova akademie by měla co nejdříve zajistit dodávku ručníků

reklama

Strakova akademie by měla co nejdříve zajistit dodávku ručníků, aby bylo co házet do ringu. Čísla o důvěře ve členy vlády jsou tragická, drtivá většina nedosahuje ani 20 procent, pět členů vlády je dokonce pod 10 procenty. Některými koaličními stranami zvažovaná výměna jednotlivců nepomůže.

Tato nejhorší vláda za dobu existence ČR (a zřejmě i Československa) by se měla co nejdříve poroučet sama a na nic nečekat. Jste také PRO? Významně přispět k tomu mohou už volby do Evropského parlamentu 7.-8.června. Pojďme dát společně Pětikoaliční vládě PADÁKA!

JUDr. Michal Hašek PRO



