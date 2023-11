Hašek: Plynulé poskytování zdravotní péče lze zajistit jen tlakem na ministra a vládu

reklama

Se zájmem jsem si přečetl o pondělní schůzce hejtmana a radního pro zdravotnictví Jihomoravského kraje se zástupci nemocnic v regionu před očekávaným omezením přesčasů lékařů, kteří už řadu měsíců chtějí po státu změnu systému přesčasů, a protože se žádná dohoda s ministrem Válkem nenašla, vypověděli od 1. 12. přesčasové dohody. Několik poznámek:

Zdravotnictví je jednou z klíčových veřejných služeb a kraj by mu měl věnovat trvalou pozornost. Takové schůzky zástupců všech nemocnic bez ohledu na zřizovatele by měly být samozřejmostí, a ne výjimkou. Jasně, dá se ukázat prstem do Prahy na stát a ministerstvo zdravotnictví, umýt si nad problémem ruce a jít něco nového natáčet, ale to je málo. Kde je nějaká viditelná iniciativa kraje a krajů směrem ke státu k rychlému nalezení dohody s lékaři? Stav od 1. 12. přece nemůže trvat týdny a měsíce! Omezení péče nemůžeme brát pouze jako fakt a čekat, zda se ministr Válek s lékaři dohodne či ne. Píšu tohle celé nikoliv jako osobní kritiku hejtmana nebo radního pro zdravotnictví, ale protože jsme před více než deseti lety museli řešit ještě horší hrozbu. Tehdy hrozil exodus lékařů z nemocnic v rámci akce Děkujeme odcházíme. A tehdy se do jednání ministra Hegera s lékaři a se zdravotnickými odbory aktivně zapojila i Asociace krajů.

JUDr. Michal Hašek SOCDEM



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Důvod je zřejmý, řadu veřejných nemocnic v zemi zřizují kraje v různých právních formách. Situace byla tehdy dramatičtější, jednání mezi Nečasovou vládou a kraji vázla, premiér odmítal svolat Bezpečnostní radu státu (uskutečnila se neformální schůzka premiéra a několika ministrů s hejtmany), ministr obrany Saša Vondra nám tehdy jako pomoc nabídl několik vojenských vrtulníků a sanitek d posádkami i bez.

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 85% Nepovedla 11% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4225 lidí

Odmítnuta byla varianta připravovat se při hrozícím kolapsu nemocnic na vyhlášení celostátního nouzového stavu. Začali jsme tedy v krajích diskutovat o vyhlášení stavu nebezpečí v případě potřeby dle situace. Zároveň jsme se účastnili jednání ministra Hegera a lékařů, protože dohoda byla tím nejlepším možným řešením. Nakonec se podařilo krizový scénář odvrátit a žádné krizivé stavy nemusely být aktivovány.

Dnešní situace je jiná a nevolám po žádných opatřeních podle krizové legislativy, ale určitě by se měl nejen jihomoravský hejtman, nýbrž celá Asocice krajů aktivněji vložit do jednání vlády a lékařů. Důvodem nejsou žádné blížící se volby. Kraje jsou významným hráčem v oblasti lůžkové zdravotnické péče a měly by mít zájem na plynulém poskytování standardního objemu zdravotnické léče ve všech krajích pro jejich občany. To se může podařit zajistit nyní jen u jednacího stolu tlakem na ministra zdravotnictví a vládu.

Držím jako občan a pacient palce nám všem, ať se to podaří i s pomocí krajů co nejdříve. A rád dám potom lajk novému videoklipu na toto téma ze 4. patra hejtmanství (znalci vědí).

Psali jsme: Hašek: Fico a jeho vítězství leží některým pěkně v žaludku Hašek: Od pogromu zbýval jen krůček k takzvanému konečnému řešení Hašek: Jakýkoliv pokus o obcházení Benešových dekretů je nepřijatelný Hašek: Za řekou Moravou už to dokázali, teď je řada na nás

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE