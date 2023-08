Hašek: Prezident by si měl udělat pořádek ve svém poradním panelu

reklama

Robert Fremr se vzdal nominace na ústavního soudce. Za situace, kdy se pomalu každý den objeví nový příběh jeho sporného rozsudku před listopadem 1989, je to pochopitelné. Je však otázkou, zda “hon na Fremra” skončí. Myslím, že nikoliv. Jsem zvědav, kdo první položí otázku, zda může zůstat i místopředsedou Vrchního soudu a soudcem.

Josef Baxa a Pavel Šámal by se měli připravit na to, že se reflektory 34 let opožděné akce “čistíme justici od komunistů” zaměří na ně a jejich soudcovskou činnost před listopadem 1989, pokud se má všem měřit stejným metrem a nešlo jen o operaci, odstraňující případného nechtěného kandidáta do nového vedení Ústavního soudu.

Samozřejmě to ulehčuje situaci prezidentu republiky, který by si měl ovšem udělat pořádek ve svém poradním panelu. Nominace Roberta Fremra je ve světle dnes známých faktů jeho první vážnější prohrou.

JUDr. Michal Hašek SOCDEM



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hašek: Tak jsem byl dopoledne přílišným optimistou Hašek: Veřejná omluva vlády i KDU-ČSL je namístě Hašek: Toto nedělal snad ani Vasil Biĺak Hašek: Lipavský vysílá na pomoc do Řecka 2 konzulární úředníky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE