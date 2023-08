Hašek: Tak jsem byl dopoledne přílišným optimistou

reklama

Mimořádná tiskovka ministra vnitra byla totiž mimořádná pouze tím, že proběhla v neděli v poledne a že nakonec (a já dodávám bohužel) nedorazil avizovaný ukrajinský diplomat. Mohla zaznít omluva za Brno, Plzeň i Prahu jménem Ukrajiny a mělo by to svoji váhu. Takhle jsme se vlastně dozvěděli, že statisticky je všechno ok, nic mimořádného se z hlediska konkrétní národnosti v páchání kriminality neděje (s ohledem na zastoupení v celé populaci a k míře páchání kriminality).

Tak pardon, nejsem Tomio Okamura, nejsem ani fašista, jsem jenom právník a řadový občan České republiky, ale s hodnocením ministra nesouhlasím. V Brně byl zabit mladý Rom. V Plzni byla znásilněna a málem zabita mladá dívka, v Praze byla zbita a málem znásilněna 38 letá žena. Policie střílela (do vzduchu): Emoce by se asi nešířily, kdyby šlo o kapesní zlodějiny nebo jinou drobnou kriminalitu. Jenže tady jde o hrubé násilí. O zdraví a dokonce životy obětí. Nikdo netvrdí, že takové trestné činy páchají na území ČR jenom osoby jedné národnosti či státní příslušnosti.

Ale bohužel v posledních měsících se minimálně 3 takové případy odehrály, to není o policejní statistice, to je o 3 konkrétních tragédiích a lidských osudech obětí toho násilí. Takže to chce, oblíbeným souslovím současné vlády - JASNÝ SIGNÁL. Jasný signál všem, kdo si myslí, že si mohou dovolit všechno, že mohou použít násilí vůči komukoliv, kdo si myslí, že pro něj neplatí zákony tohoto státu - chce to říct jasné NE! Česká republika má NULOVOU TOLERANCI k jakémukoliv násilí, ať jej spáchá kdokoliv. Česká republika proti takovým lidem tvrdě a podle práva zasáhne - budou vypátráni, zatčeni a postaveni před soud, kde je čeká spravedlivý proces i spravedlivý trest. NIKDO ať nečeká sebemenší shovívavost při páchání trestné činnosti, zejména násilné povahy a zejména té zaměřené proti dětem či ženám.

Tak jednoduché prohlášení čekám od českého ministra vnitra a od české vlády. Jasně, každý národ má slovy pana ministra “svá hovada”. Jen normální vláda a zodpovědný ministr vnitra dělá vše pro to, aby se taková “hovada” do České republiky nedostala nebo dostala co možná nejobtížněji. A abych něco z tiskovky také ocenil - určitě bylo na místě začít projevem účasti obětem výše zmíněných trestných činů a jejich rodinám, možná by stálo za to je i navštívit a vyjádřit to osobně. Samozřejmě jako právník a advokát oceňuji i jasnou deklaraci ministra, že neexistuje kolektivní vina za trestný čin. Jistě podle toho bude konat nejen ministr vnitra, ale i vláda a šířeji celá naše veřejná správa.

P.S.: držím palce všem policistkám a policistům v jejich náročné práci.

