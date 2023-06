Hašek: Tohle už je definitivně konec

reklama

Tohle už je definitivně konec. Je mi to líto, ale vlastně se jen v plné nahotě ukázalo, že je úplně jedno, jaké je logo či nový název. Nynější vedení nedokázalo zvládnout důstojně ani vlastní sjezd a jeho finále, proč by si měli lidé myslet, že zvládne jejich zastupování v politice. A Václav Moravec a Kantar tak mohli ukázat realitu - žádných 5%, ale ještě méně než kolik ČSSD díky řízené pasivitě své liberální části dostala v posledních sněmovních volbách. Je třeba si přiznat realitu a po 145 letech důstojně ukončit současné trápení. Baťa měl krásné přísloví - neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš… Snad jediný úkol pro historii před nynějším vedením ještě je - pohlídat majetek před choutkami lapků všeho druhu. Poslední zhasne a zatáhne roletu…

“Sjezd SOCDEM skončil v neděli předčasně, část delegátů totiž opustila sál a sjezd tak přestal být usnášeníschopný. Novému vedení strany se nepodařilo prosadit celkové změny stanov, které by zrušily okresní organizace.”

