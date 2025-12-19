Havel (TOP 09): Odvolejte ministra Macinku

19.12.2025 16:21 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na pověření ministra Macinky k zastupování slovenským kolegou Tarabou v Bruselu

Havel (TOP 09): Odvolejte ministra Macinku
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Macinka porušil zákon. Jednotlivý ministr totiž nemá žádnou pravomoc domlouvat zastoupení České republiky, to může jen vláda jako celek. V dokumentu, který Macinka na sociálních sítích zveřejnil, ale extremistu Tomáše Tarabu pověřuje z pozice ministra životního prostředí jen on sám.

Naše vláda možná měla své chyby a přešlapy, ale k zákonům a Ústavě jsme vždy měli posvátnou úctu. Macinka měl celé měsíce, aby se na svou funkci připravil, ani neznalost jej tedy neomlouvá. Za vládu nese zodpovědnost premiér a jeden z jeho ministrů prokazatelně porušil zákon.

Pane Babiši, máte příležitost ukázat, že vládu řídíte tak pevně, důsledně a spravedlivě, jako jste tvrdil před volbami. Odvolejte ministra Macinku.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec


