Kalousek: Nejhorší je, že si začínáme zvykat

Nejhorší na tom je, že si na to začínáme zvykat jako na normu. I tzv.pravicoví politici dokážou o čtvrtbilionových deficitech s vážnou tváří tvrdit, že jsou “rozpočtově odpovědné”.
Babišova vláda zase pro meziroční navýšení deficitu už ani nepotřebuje mimořádný důvod (krize, covid…). Vystačí si s populistickým tvrzením, že to “dělá pro naše lidi”. A většina našich lidí jásá a tleská tomu, jak jim vláda zadlužuje děti a vnuky.
Naše generace si žádný ohled a žádnou mezigenerační solidaritu nezaslouží, až bude stará a bezbranná. Prostředky, které na to budou potřeba zítra, jsme totiž bezohledně prožrali už dnes.
