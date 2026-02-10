Zbavte se Maďarska a Ukrajina může do EU. Bruselský plán

Rusové nadále útočí na Ukrajinu. Souběžně s tím mezi Američany, Ukrajinci a Rusy probíhají jednání o ukončení války. Součástí těchto plánů je i myšlenka, kterou položili na stůl Ukrajinci. Myšlenka rychlého přijetí Ukrajiny do EU. Již v roce 2027. Je to vůbec reálné? V tuto chvíli se prý připravuje cosi jako polovičaté přijetí Ukrajiny do EU. Zásadní roli tady může hrát Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem.

Zbavte se Maďarska a Ukrajina může do EU. Bruselský plán
Foto: Hana Brožková
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán

Za pár dní uplynou čtyři roky od chvíle, kdy Rusové zahájili rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Neúspěšně se pokusili obsadit Kyjev, a po takřka čtyřech letech bojů ovládají asi 20 procent území Ukrajiny včetně poloostrova Krym. Zatím nedokázali obsadit ani celý Donbas, který po Ukrajincích požadují.

Souběžně s válkou probíhají mírová jednání o ukončení ruské agrese. Další kolo rozhovorů by mohlo proběhnout v americkém Miami. Ukrajinci v rámci těchto rozhovorů spěchají na přijetí do EU. Chápou to jako jednu ze svých bezpečnostních záruk. Chtějí být do EU přijati v roce 2027.

„Vstup Ukrajiny do Evropské unie je jednou z klíčových bezpečnostních záruk nejen pro nás, ale pro celou Evropu,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X.  Jedním dechem dodal, že Ukrajina přispívá ke kolektivní síle Evropy v oblasti bezpečnosti, technologií a ekonomiky.

„Proto mluvíme o konkrétním datu, roce 2027, a spoléháme se na podporu našich partnerů.“

 

 

A podle serveru Politico by se to mohlo podařit. Pokud se naplní několik předpokladů.

Deset zdrojů z Bruselu serveru Politico prozradilo, že se připravuje cosi jako částečné přijetí Ukrajiny do EU.

„Na základě rozhovorů s pěti diplomaty zastupujícími různé země a třemi představiteli EU a dvěma ukrajinskými představiteli, kteří si přáli zůstat v anonymitě, aby mohli popisovat citlivé otázky, se kterými jsou obeznámeni, identifikovalo Politico provedení pěti nezbytných kroků.

Základem všeho má být snaha Kyjeva o provedení nezbytných reforem. Z těch prý Brusel nesleví a před Ukrajinci stále ještě leží kus práce. Práce, kterou odvádějí i v čase, kdy se brání ruské agresi. „V oblasti reforem nebudou žádné zkratky,“ zdůraznil úředník EU. „Evropská komise musí tyto dvě věci skloubit: Potřebu jednat rychle, ale také provést reformy na Ukrajině.“

„Technicky budeme připraveni do roku 2027,“ oznámil v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ve hře je možnost jakéhosi částečného přijetí, kdy zájemci o členství v EU budou postupně plnit své povinnosti a čím víc jich splní, tím více prostoru v EU mohou dostat. Až do stavu plnohodnotného členství.

„Je důležité vyslat politický signál,“ řekl diplomat EU. „Agresivní válka trvá už čtyři roky. Ukrajinci potřebují podporu. EU musí tuto podporu poskytnout, politicky i psychologicky.“

Server Politico v této souvislosti upozornil, že tato myšlenka naráží na odpor v Německu. Tam prosazují spíše plnohodnotné členství v EU, nebo nic. Nikoli jakýsi mezistav.

Vedle serveru Politico píše i agentura Bloomberg, že se bez ohledu na německý odpor pracuje na částečném přijetí Ukrajiny do EU, přičemž se počítá s tím, že plnohodnotného členství bude dosaženo časem.

Vedle nutnosti pokračovat v reformách na Ukrajině a jakéhosi polovičatého přijetí do EU je prý do třetice třeba počkat na to, jak politicky dopadne maďarský premiér Viktor Orbán. Ten je totiž odhodlán blokovat prakticky všechno, co je spojeno s Ukrajinou.

Nenávist maďarského premiéra ke Kyjevu „sahá hluboko“, řekl jeden vysoce postavený diplomat EU. „Je to osobní věc mezi Orbánem a Zelenským. Je to víc než strategická nebo taktická hra.“

Ale pokud prohraje letošní volby, členství Ukrajiny v EU může být podle serveru Politico o krok blíž. A pokud Orbán v letošních volbách vyhraje, pak je tu čtvrtý bod. Bod nazvaný Donald Trump. Evropští lídři by se mohli obrátit na Trumpa, aby zatlačil na Viktora Orbána a přiměl ho ke změně postoje vůči Ukrajině. Donald Trump se chce prezentovat jako muž, který ruskou agresi na Ukrajině ukončil. A tato touha by ho mohla dovézt k tomu, že na Orbána možná skutečně zatlačí.

A kdyby náhodou ani tlak Donalda Trumpa na Viktora Orbána nezabral, tak je tu v pátém kroku ještě jedna možnost. Poslední možností prý bude zbavit Viktora Orbána hlasovacích práv v EU.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

