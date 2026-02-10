Zbavte se Maďarska a Ukrajina může do EU. Bruselský plán

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Souběžně s válkou probíhají mírová jednání o ukončení ruské agrese. Další kolo rozhovorů by mohlo proběhnout v americkém Miami. Ukrajinci v rámci těchto rozhovorů spěchají na přijetí do EU. Chápou to jako jednu ze svých bezpečnostních záruk. Chtějí být do EU přijati v roce 2027.
„Vstup Ukrajiny do Evropské unie je jednou z klíčových bezpečnostních záruk nejen pro nás, ale pro celou Evropu,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X. Jedním dechem dodal, že Ukrajina přispívá ke kolektivní síle Evropy v oblasti bezpečnosti, technologií a ekonomiky.
„Proto mluvíme o konkrétním datu, roce 2027, a spoléháme se na podporu našich partnerů.“
Deset zdrojů z Bruselu serveru Politico prozradilo, že se připravuje cosi jako částečné přijetí Ukrajiny do EU.
„Na základě rozhovorů s pěti diplomaty zastupujícími různé země a třemi představiteli EU a dvěma ukrajinskými představiteli, kteří si přáli zůstat v anonymitě, aby mohli popisovat citlivé otázky, se kterými jsou obeznámeni, identifikovalo Politico provedení pěti nezbytných kroků.
Základem všeho má být snaha Kyjeva o provedení nezbytných reforem. Z těch prý Brusel nesleví a před Ukrajinci stále ještě leží kus práce. Práce, kterou odvádějí i v čase, kdy se brání ruské agresi. „V oblasti reforem nebudou žádné zkratky,“ zdůraznil úředník EU. „Evropská komise musí tyto dvě věci skloubit: Potřebu jednat rychle, ale také provést reformy na Ukrajině.“
„Technicky budeme připraveni do roku 2027,“ oznámil v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ve hře je možnost jakéhosi částečného přijetí, kdy zájemci o členství v EU budou postupně plnit své povinnosti a čím víc jich splní, tím více prostoru v EU mohou dostat. Až do stavu plnohodnotného členství.
„Je důležité vyslat politický signál,“ řekl diplomat EU. „Agresivní válka trvá už čtyři roky. Ukrajinci potřebují podporu. EU musí tuto podporu poskytnout, politicky i psychologicky.“
Server Politico v této souvislosti upozornil, že tato myšlenka naráží na odpor v Německu. Tam prosazují spíše plnohodnotné členství v EU, nebo nic. Nikoli jakýsi mezistav.
Vedle serveru Politico píše i agentura Bloomberg, že se bez ohledu na německý odpor pracuje na částečném přijetí Ukrajiny do EU, přičemž se počítá s tím, že plnohodnotného členství bude dosaženo časem.
Vedle nutnosti pokračovat v reformách na Ukrajině a jakéhosi polovičatého přijetí do EU je prý do třetice třeba počkat na to, jak politicky dopadne maďarský premiér Viktor Orbán. Ten je totiž odhodlán blokovat prakticky všechno, co je spojeno s Ukrajinou.
Ale pokud prohraje letošní volby, členství Ukrajiny v EU může být podle serveru Politico o krok blíž. A pokud Orbán v letošních volbách vyhraje, pak je tu čtvrtý bod. Bod nazvaný Donald Trump. Evropští lídři by se mohli obrátit na Trumpa, aby zatlačil na Viktora Orbána a přiměl ho ke změně postoje vůči Ukrajině. Donald Trump se chce prezentovat jako muž, který ruskou agresi na Ukrajině ukončil. A tato touha by ho mohla dovézt k tomu, že na Orbána možná skutečně zatlačí.
A kdyby náhodou ani tlak Donalda Trumpa na Viktora Orbána nezabral, tak je tu v pátém kroku ještě jedna možnost. Poslední možností prý bude zbavit Viktora Orbána hlasovacích práv v EU.
