Kanály jsou opět otevřené. Moskva a Paříž už spolu zase mluví

10.02.2026 13:31 | Zprávy
autor: Alena Kratochvílová

Kreml potvrdil obnovení technických kontaktů mezi Ruskem a Francií, které mohou otevřít cestu k jednání Putina s Macronem, uvedl tiskový mluvčí Dmitrij Peskov. Emmanuel Macron potvrdil, že komunikační kanály byly skutečně na technické úrovni obnoveny.

Foto: kremlin.ru
Popisek: Vladimir Putin

Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý potvrdil, že mezi Ruskem a Francií byly na technické úrovni obnoveny kontakty, které by v případě potřeby a politické vůle mohly umožnit rychlé zahájení dialogu mezi prezidenty obou zemí, ruským prezidentem Vladimirem Putinem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

„Kontakty skutečně proběhly, to můžeme potvrdit. Pokud to bude nutné, a pokud bude existovat vůle, mohou pomoci poměrně rychle navázat dialog na nejvyšší úrovni,“ řekl v úterý Peskov médiím, cituje server Interfax.

Doposud ovšem dle slov Peskova Rusko nezaznamenalo jasné známky zájmu o dialog ze strany Francie. „Zatím jsme nezaznamenali žádné náznaky takové vůle. Přesto jsme věnovali pozornost prohlášení pana Macrona o nutnosti navázat vztahy s Ruskem. Taková prohlášení nás oslovují,“ uvedl Peskov a připomněl, že Rusko dlouhodobě považuje přerušení kontaktů a diplomatických vztahů za škodlivé.

„Rusko vždy podporovalo dialog, který podle našeho názoru může pomoci vyřešit nejaktuálnější a nejsložitější problémy. Ty se samy nevyřeší a konfrontace k jejich řešení nepřispěje,“ řekl Peskov.

„Bylo nelogické, kontraproduktivní a škodlivé pro všechny strany snížit naše vztahy na nulu,“ dodal tiskový mluvčí Kremlu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že chce spolu s evropskými partnery obnovit dialog s Vladimirem Putinem a potvrdil, že na technické úrovni byly komunikační kanály s Ruskem doopravdy znovu obnoveny, informují France24 a RFI. „Obnovili tyto kanály pro diskusi na technické úrovni,“ prohlásil Macron. „Mým přáním je sdílet to s mými evropskými partnery a mít dobře organizovaný evropský přístup,“ dodal.

