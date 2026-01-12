Havel (TOP 09): Turek nemá úctu k žádným zákonům a pravidlům

Turek chce opět dokázat, že je morálně a profesionálně způsobilý řídit ministerstvo. A jak? Tak, že ho bude řídit coby vládní zmocněnec a tím PORUŠÍ ZÁKON. Ministerstvo totiž nemůže řídit nikdo jiný než ministr. A tím Turek není a podle vyjádření prezidenta ani nebude.
Pokud nám chtějí Motoristé dokázat, že jejich kandidát může řídit ministerstvo, tak zamýšlené porušení zákona naopak potvrzuje jen to, co dlouhodobě říká pan prezident. Turek nemá úctu k žádným zákonům a pravidlům a nesmí proto řídit žádný ústav, snad tedy kromě své černé moštárny.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
