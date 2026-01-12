Havel (TOP 09): Turek nemá úctu k žádným zákonům a pravidlům

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke jmenování Filipa Turka vládním zmocněncem pro Green Deal.

Havel (TOP 09): Turek nemá úctu k žádným zákonům a pravidlům
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Turek chce opět dokázat, že je morálně a profesionálně způsobilý řídit ministerstvo. A jak? Tak, že ho bude řídit coby vládní zmocněnec a tím PORUŠÍ ZÁKON. Ministerstvo totiž nemůže řídit nikdo jiný než ministr. A tím Turek není a podle vyjádření prezidenta ani nebude.

Pokud nám chtějí Motoristé dokázat, že jejich kandidát může řídit ministerstvo, tak zamýšlené porušení zákona naopak potvrzuje jen to, co dlouhodobě říká pan prezident. Turek nemá úctu k žádným zákonům a pravidlům a nesmí proto řídit žádný ústav, snad tedy kromě své černé moštárny.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Neměl snad pravdu?

Pane poslanče, můžete mi sdělit, v čem neměl pan Okamura ve svém projevu pravdu? To chceme stále zavírat oči před realitou? Michal Prášek

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

