Ballay (Praha sobě): Hlásí se skoro 6 tis. dětí, míst je 4646, o 110 méně než loni

04.03.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kapacitám škol v Praze.

Foto: redakce PL
Popisek: Praha sobě v akci

Střední školství je reálně jiné, než se DOMNÍVÁ radní HMP Antonín Klecanda!

Nepřestane mě udivovat, že se v dnešní době stále většina politiků rozhoduje na základě dojmů.

Radní Klecanda: “Když diskutuji s rodiči deváťáků, slýchám, že syn chce... dcera chce...”.

S kolika rodiči? Co znamená “slýchám”? Opravdu se kapacita středních škol a přesněji gymnázií nenavyšuje, protože pan radní potkal pár rodičů a od některých něco zaslechl?

Posledních několik let se tisíce dětí stresují kvůli přijímačkám.

Gymnázia jsou svoji všestranností jedny z nejvíce chtěných středních škol a kapacita zdaleka nestačí. A to si část dětí ani gymnázium do výběru nedá, protože v Praze se dostat na dobrou školu znamená mít někdy až dvojnásobek bodů oproti zbytku republiky. Místo aby radní Klecanda tuto situaci řešil a kapacity navyšoval, tak tvrdí, že ve skutečnosti na gymnázia moc dětí nechce.

A pak tady máme realitu - hlásí se skoro 6 tis. dětí, míst je 4646, o 110 méně než loni! Ale cca polovina je soukromá, nebo církevní. Takže reálně je míst na gymnáziích asi 2500.

Ačkoli máme data a víme, kolik dětí se narodilo a logicky tolik dětí také bude muset na základní školu a později na střední, je to ignorováno. Stejně ignorovány jsou všechny děti a jejich budoucnost.

Chceme vzdělaný národ, ale když pro to má radní pro školství něco udělat, najde výmluvu, hodí to na někoho jiného, nebo jako vymyslí spádovost, i když musí vědět, že šance je mizivá.

Prosím, opírejme se o data! V tomto případě je máme na stole každý rok po odevzdání přihlášek. A místo navýšení kapacitu snížit je vážně ostuda! 

