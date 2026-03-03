Ballay (Praha sobě): Hlásí se skoro 6 tis. dětí, míst je 4646, o 110 méně než loni

Střední školství je reálně jiné, než se DOMNÍVÁ radní HMP Antonín Klecanda!
Nepřestane mě udivovat, že se v dnešní době stále většina politiků rozhoduje na základě dojmů.
Radní Klecanda: “Když diskutuji s rodiči deváťáků, slýchám, že syn chce... dcera chce...”.
S kolika rodiči? Co znamená “slýchám”? Opravdu se kapacita středních škol a přesněji gymnázií nenavyšuje, protože pan radní potkal pár rodičů a od některých něco zaslechl?
Posledních několik let se tisíce dětí stresují kvůli přijímačkám.
Gymnázia jsou svoji všestranností jedny z nejvíce chtěných středních škol a kapacita zdaleka nestačí. A to si část dětí ani gymnázium do výběru nedá, protože v Praze se dostat na dobrou školu znamená mít někdy až dvojnásobek bodů oproti zbytku republiky. Místo aby radní Klecanda tuto situaci řešil a kapacity navyšoval, tak tvrdí, že ve skutečnosti na gymnázia moc dětí nechce.
A pak tady máme realitu - hlásí se skoro 6 tis. dětí, míst je 4646, o 110 méně než loni! Ale cca polovina je soukromá, nebo církevní. Takže reálně je míst na gymnáziích asi 2500.
Ačkoli máme data a víme, kolik dětí se narodilo a logicky tolik dětí také bude muset na základní školu a později na střední, je to ignorováno. Stejně ignorovány jsou všechny děti a jejich budoucnost.
Chceme vzdělaný národ, ale když pro to má radní pro školství něco udělat, najde výmluvu, hodí to na někoho jiného, nebo jako vymyslí spádovost, i když musí vědět, že šance je mizivá.
Prosím, opírejme se o data! V tomto případě je máme na stole každý rok po odevzdání přihlášek. A místo navýšení kapacitu snížit je vážně ostuda!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.