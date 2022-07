Havlíček (ANO): Bratrstvo kočičí pracky

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, jestli nebude řádně zahájena diskuze v rámci tohoto bodu, bude to naprosté opovrhování našimi obyvateli, veřejností. Bude to znak přezíravosti a neskutečné arogance. To, co jsme zde slyšeli od pana místopředsedy Rakušana jako obranu - budiž chápu, že brání vlastní stranu, ale bez jakékoliv pokory - je pouze arogantní výsměch všem těm, kteří stojí na druhé straně a kteří nechtějí nic jiného než řádné vysvětlení. Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 2664 lidí

Proč se domnívám, že je nutné, aby dnešní rozprava proběhla? Aby měli možnost vystoupit všichni aktéři, mimo jiné i ti, kteří se možná budou bránit. To považuji za naprosto férové. Ale také třeba ti, kteří jsou s Prahou spojeni, kteří mají celou řadu otázek a nemají možnost přednostního práva. On to totiž není lokální problém Prahy, není to Panoptikum města pražského.

Je to dneska obrovský problém vlády, je to velký problém pětikoalice a tento problém je třeba řádně vysvětlit. Nikoliv zasahovat do policejního vyšetřování. To jde paralelně úplně vedle. Je to politická záležitost a politicky je třeba vysvětlovat celou řadu věcí. Mimo jiné i proto, aby se nemohl nikdo vymlouvat na to, že je to pouze z médií a že je to zkreslené. Není lepší příležitost, než to vysvětlit právě na této půdě. Mimo jiné proto také Parlament je.

Proč to není lokální záležitost? Ze strany pětikoalice, čili dnešní vlády, se to bezprostředně dotýká třech stran. STAN je v tom až po uši. A to, že se dneska ukazuje na to, že viníkem je kdekdo, jenom ne hnutí STAN, když je to šestý skandál za sebou, v šesti měsících, je asi tak stejné jako bych se šestkrát za sebou rozvedl a ukazoval bych, že viníkem je vždycky ten druhý.

Není to ale jenom o hnutí STAN. Je to dneska bezprostředně spjato i s TOP 09. Pan Pospíšil rozhodně není žádný béčkový hráč TOP 09. Konečně i to, že je předsedkyní TOP 09 vyzván k tomu, aby dále nekandidoval, je dostatečně jasný argument k tomu, že to není možné brát na lehkou váhu a že tam nebylo všechno v pořádku zcela evidentně.

A Piráti? Tak to tedy rozhodně nejsou Rychlé šípy, ať se na mě nikdo nezlobí, jakkoliv se tak dneska tváří. Pokud se nepletu, tak nebyli ochotni přijít ani na dnešní jednání Sněmovny. Pan primátor Hřib dnes tvrdí, že celou řadu věcí tušil, že dával podněty. A kdo tedy zaplatí ten problém za tu dobu, co tušil, o co se hraje? On zodpovídá za Prahu, jemu rozebírali pražský dopravní podnik pod rukama.

Vymlouvat se dneska na své partnery, se kterými udělal koalici v Praze, se kterými udělal koalici, nikoliv on, ale Piráti, v rámci středních Čech... A možná i díky tomu, že se udělala koalice PirSTAN v rámci celorepublikového, tak možná dnes je vláda taková, jaká je. Takže Piráti, kteří utíkají z vody, kteří přeskakují přes palubu a tvrdí, že se vůbec nic neděje, alespoň u nich, tak je to farizejství, nic jiného. Nejsou to Rychlé šípy, je to Bratrstvo kočičí pracky a dneska tady měli stát a měli rovněž argumentovat.

To, že to není lokální záležitost, o tom svědčí i mezinárodní dosah. Dvojnásob důležité je to posuzovat dnes, protože v té mezinárodní úrovni nehrajeme dnes druhé housle. Česká republika předsedá Evropské unii. To, že evropské deníky opět píší o České republice - nikoliv ale ve smyslu předsednictví Evropské unie, což jsme možná očekávali, ale ve smyslu megaskandálu, který zde probíhá - je další známkou toho, že to rozhodně není pražský lokální problém.

Další problém, který zde je, je bezprostředně spjat s Ministerstvem vnitra. Nikdo netvrdil a netvrdí, že pan vicepremiér byl hlavou celé mafie a vše řídil. Ale faktem je to, že hnutí STAN, které v tom sehrává hlavní roli a všichni ti šíbři a kmotři, kteří za ty nitky tahali, tak minimálně měli určitý počet vyššího bezpečí z toho, že šéf STAN je současně šéfem Ministerstva vnitra.

A to, že dnes ministr vnitra argumentuje tím, že to, že do toho nezasáhl, je vlastně nejlepší známka toho, že je nestranný, je něco neskutečného. Už jenom pomyslet na to, že by ministr vnitra do tohoto zasáhl, je to nejhorší, co by mohlo nastat. To, že si ministr vnitra emotivně, či spíše infantilně, stoupne na střechu vlastní budovy a tam křičí - 12. to začíná, 12. to bude - nevím, možná je to projev na sociální sítě, možná jako influencera, ale uvědomme si, že toto je ministr vnitra, od kterého se očekává určitý přístup.

Ale to nejhorší, co na tom vůbec je, že to je chobotnice, která tady nemá obdoby. Proč se domnívám, že to je chobotnice? Musel jsem si vypsat těch deset bodů, které jsou naprosto bezprecedentní a které z toho dělají skandál nebývalých rozměrů. Není to jenom o tom takzvaném KKK - teď už nevím, kdo má patent na to konspirace, korupce, kokain - ale má to dalekosáhlejší důsledky, dalekosáhlejší rozměr. Je to dneska o orgiích, které s tím byly provázeny.

Ano, pan předseda Výborný mě nařkl, že používám slovník čtvrté cenové skupiny. Uráží tím všechny štamgasty čtvrté cenové skupiny, na kterých jsem jako študák vyrostl, protože tam se touhle mluvou rozhodně nemluví. Tam jsou možná pivaři, ale v zásadě slušní lidé. To, co se odehrává zde, nemá se čtvrtou cenovou skupinou nic společného. Je to něco daleko horšího.

Bohužel, bohužel, znovu říkám, jsou zde i oběti. Nepletu-li se, po smrti je jeden z obviněných. To zde nemá obdoby. Jsou zde šifry. A co je zajímavého, ty šifry, respektive ty šifrované telefony, distribuoval, dealoval, zprostředkovával, bývalý ministr spravedlnosti. Možná i o tom by bylo dobré mluvit. Ano, to jsou díly té telenovely, které jsem zmiňoval. Těžko by někdo přišel na něco horšího.

Ano, máme zde ministra školství, který abdikoval. Máme zde dva ministry spravedlnosti. Jeden je ten, který zprostředkovával šifrované telefony - bývalý samozřejmě - a další je ten, který měl svého poradce, který byl napřímo namočen do celé aféry. Ano, hovořím o panu Pospíšilovi, který byl několik let ministrem spravedlnosti. To se nám zdá normální, že bývalí ministři spravedlnosti se pohybují na takhle tenkém ledě? Jak už jsem říkal, máme zde zastřešující Ministerstvo vnitra, které možná nebylo zastřešujícím, ale nepochybně celá řada těch mafiánů se cítila bezpečněji. Proto ten tlak na pana ministra vnitra.

No a aby toho nebylo málo, tak zde máme veřejnoprávní televizi. To byl ještě poslední kamínek do mozaiky, který zde chyběl. Takže investigativní útvar České televize je připraven točit pořady o tom, jak desetileté, dvanácti, třináctileté, děti si chodí pro fotky s bývalým premiérem. Ano, můžeme se bavit o absurditě vůbec takového námětu, ale připusťme, je to investigativní novinařina. Pokud na to Česká televize má dostatek peněz a má na to dostatek prostoru, nemá jiné náměty, budiž, nepřísluší nám, abychom to kritizovali.

Ale těžko budeme vysvětlovat, že ve stejné době, kdy točí takovéhle absurdity, tak nepracuje s materiálem, který tam leží po dobu dvou let, který je předtočen a o němž se hovoří po celé Praze. Je vyloučené, aby ti lidé, kteří rozhodují o tom, co bude či nebude puštěno, nevěděli to, co se po Praze vykládá; aby neměli informace od bývalých detektivů, kteří to říkali, aby nevěděli, co říká bývalá kolegyně hnutí STAN paní Marvanová. Přesto to leželo u ledu, přesto, že poslední tři, čtyři měsíce se jméno Hlubuček skloňuje ve všech médiích.

A pokud ještě je někdo z diváků, kteří se na nás možná dívají, který by pochyboval nad tím, že tomu tak bylo, tak pouze připomenu pár vět, které bývalý ministr Gazdík pronesl, když rozezleně telefonoval do redakce Seznam zprávy kvůli jiné aféře hnutí STAN, a řekl bych, významně banálnější aféře, kdy se táže redaktora: Co nám to proboha děláte, pane šéfredaktore? Co nám to proboha děláte, pane šéfredaktore? A když ten redaktor, který tedy rozhodně není ve fanklubu hnutí STAN, odpověděl, že dělá pouze svoji práci, tak odpověď byla: No, je vidět, že nejsme na stejné straně. Možná i tohle to by stálo za to, aby nám vysvětlili v České televizi, jestli tam podobné telefonáty nebyly. Ale co tím já chci říct. Nám nepřísluší posuzovat, jestli je někdo vinen nebo není vinen. O tom skutečně musí rozhodnout policie. Je i docela možné, že celá řada z těch mediálních výkřiků a z těch mediálních atrakcí, lunaparků, které se kolem toho vyrojily, tak nakonec možná nebude potvrzena. O to více by měli vystoupit ti, kterých se to bezprostředně týká. To je důvodem toho, proč jsme svolali tuto schůzi, a to je důvodem toho, proč chceme, aby se o tom diskutovalo. Děkuji.

