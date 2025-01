Havlíček (ANO): Hroutí se jedna z posledních hromádek z karet Petra Fialy

Přesně napsáno od Lukáše Kovandy. Do konce r. 2021 jsme drželi krok s cenami energií s okolními zeměmi. A do konce r. 2021 jsme drželi krok se zeměmi EU v inflaci (Eurostat: 12/21: ČR: 5,4%, EU průměr: 5,3 %). Pak přišla nová vláda a během dvou let způsobila v ČR podle OECD nejvyšší růst cen energií že všech zemí OECD! V přepočtu na kupní sílu máme aktuálně ceny elektřiny nejhorší (HEPI, Eurostat), v absolutních cenách 4. nejvyšší (Eurostat). Zde je příčina vysoké součtové inflace, poklesu kupní síly, současné ztráty výkonnosti průmyslu a stavebnictví, minimálního hospodářského růstu (téměř 3 x nižší tempo růstu než v Polsku) a největšího poklesu reálných mezd v EU. A Petr Fiala má ještě tu drzost tvrdit, jak dobře to vedou...

Češi se nechávají holit jako ovečky, nejen v případě elektřiny, i plynu. Ač Česko dosud dováželo až z 95 % levný ruský plyn, na rozdíl od Polska, ceny plynu pro domácnosti jsou dramaticky výše než v ostatních zemích Visegrádské čtyřky. Až do roku 2021 přitom byly srovnatelné.… pic.twitter.com/5o11yT9BHc — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 4, 2025

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



místopředseda PS PČR

