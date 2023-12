Havlíček (ANO): Ještě je šance tu Bartošovu ostudu odvrátit

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já budu dnes velmi stručný, ale byl bych rád, abychom zařadili bod, který se nazývá Převod agendy digitálního stavebního řízení z Ministerstva pro místní rozvoj na Dopravní a energetický stavební úřad. Je to vážná věc a já bych prosil, abychom velmi zvážili to, jakým způsobem se dneska vyvíjí digitální stavební řízení, jeho digitalizace. Všichni víme, že získání stavebního povolení digitální cestou by mělo být od 1. července 2024. Podotýkám, už je to o rok posunuté, a to proto, že se posunul stavební zákon. A my tvrdíme, že pod ministrem Bartošem je dnes tato agenda v troskách a hrozí nám nevídaná blamáž.

Pokud se okamžitě na vládě nezatáhne za ruční brzdu, hrozí stavební chaos a do značné míry degradace celého stavebního zákona, který - jak velmi dobře víte - byl náročně připravován, po dvou letech naší práce přišla nová vláda, která se rozhodla, že zruší stávající stavební zákon. Po dohodě s opozicí jsme nakonec připravili z mého pohledu variantu, která je krvavým kompromisem. Na druhou stranu plnou odpovědnost zato nese vláda Petra Fialy. V dané chvíli -

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Pane místopředsedo, já se omlouvám, ale opravdu je tady velký hluk. Kolegyně, kolegové, prosím, přeneste své rozhovory do předsálí.

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Prosím pěkně, nevymezuje pouze opozice. Já věřím, že to sledujete, ale jak hejtmani, tak zástupci starostů v tuto chvíli vážně zpochybňují termín 1. 7. 2024. Tak prosím, věnujme tomu pozornost, protože se to dá ještě v tuto chvíli změnit. Znovu opakuji, že nejsme s vládou ve sporu ohledně digitalizace stavebního řízení. Je to řešení, které jsme připravili ještě my po dohodě s novou vládou v režimu, na kterém je všeobecná shoda. Problém je v tom, že to nezvládá Ministerstvo pro místní rozvoj, nemá tam kompetentní tým a v tuto chvíli se jedná o následující problematiku.

Určitě si vzpomínáte, že jsme připravili digitalizaci takzvaných soutěžních dialogů po mnoha letech práce a po diskusi s odbornou veřejností.

Rekapituluji to, že pan ministr Bartoš ideologicky nepochopitelně zrušil tyto soutěžní dialogy. Netransparentnost postupu pana ministra Bartoše potvrdil následně ÚHOS. Nicméně pan ministr Bartoš připravil bez širší odborné diskuse další řešení. Zakázku měla dostat z našeho pohledu nedůvěryhodná firma. Co udělal ÚHOS? Napadl to. Zcela jednoznačně. Důležité je říct, že navzdory tvrzení ÚHOSu uzavírá s touto problematickou firmou smlouvu na částku 37,5 milionu korun, a to podotýkám, v režimu JŘBU, čili jednací řízení bez uveřejnění. Následuje to, že ÚHOS napadá JŘBU, nicméně pan ministr Bartoš současně s tímto postupem ÚHOSu tuto zpackanou zakázku začíná řešit s právní kanceláří, která se postaví proti ÚHOSu, přičemž limit pro výplatu této právní kanceláři je na úrovni 30,5 milionu korun. Podotýkám, že se jedná o zakázku ve výši 37,5 milionu korun. A neberu argument to, že se jim zatím nevyplatilo 30,5 milionu korun. Je to po 4,5 milionech až do června roku 2024. Může, prosím, někdo soudný vysvětlit, proč se platí právní kanceláři až 30,5 milionu korun, když se jedná o zakázku 37,5 milionu korun?

Nota bene když se bojuje proti ÚHOSu (ÚOHS)? To fakt nikdo v tomhletom případě nepochopí. Podotýkám, že v mezidobí pan ministr Bartoš ztratil možnost čerpat jednu miliardu korun z IROPu, čili z Evropské unie. To znamená nedůvěryhodná firma, předražená zakázka ve smyslu právních služeb, současně se přijde o jednu miliardu korun. Proti se staví Svaz měst a obcí, proti se staví Asociace krajů, proti se staví Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Nevím, co více už uvést v rámci argumentů k tomu, aby se okamžitě ta agenda převedla z Ministerstva pro místní rozvoj, kde na to nemají kompetentní lidi v tuto chvíli, je mi líto, ale je to realita, aby se převedla na Ministerstvo dopravy. Na Ministerstvu dopravy vznikl Dopravní a energetický stavební úřad. Ty lidi tam znám, jsou to profesionálové, jsou to odborníci. Jakkoliv mají hodně práce, dokázali by toto zvládnout tak, že by se ten termín ještě dal stihnout.

Takže prosím o zařazení tohoto bodu a diskusi nad tím, jakým způsobem urychleně převést agendu z Ministerstva pro místní rozvoj na Dopravní a energetický stavební úřad. Je ještě v tuhletu chvíli šance tu ostudu odvrátit, protože pokud se rozjede stavební zákon a nebude připravena jeho digitalizace, nedovedu si představit, jakým způsobem to bude přijato odbornou veřejností, ale samozřejmě jakýmkoliv stavebníkem. Nemluvě o tom, že tam je celá řada netransparentních kroků. A překvapuje mě to, když Piráti sami deklarovali vždy, že veškerá výběrová řízení se pojedou v běžném režimu, nechápu, proč se to jede v režimu JŘBU. Děkuji.

