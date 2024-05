Havlíček (ANO): Pan premiér udělal to nejhorší, co mohl, opět rozdělil společnost

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

já musím reagovat na události na Slovensku, a to konkrétně na reakci představitelů pětikoalice na události na Slovensku. A dovolte mi krátkou rekapitulaci. Ještě ve středu, tedy ihned po atentátu, jsem v Událostech, komentářích, ve večerních hodinách klidnil emoce. Řekl jsem doslova, že by se to nemělo politicky zneužívat, že by se neměly jitřit emoce, a vyzval jsem politiky, aby ve stejném duchu apelovali i na svoje fanoušky. A totéž jsem zopakoval o den později na CNN Prima News ve Třistašedesátce. Neagresivně, nevyužil jsem té situace k útoku, k osočování. A úplně stejným způsobem se chovali i moji kolegové v rámci hnutí ANO, ať už pan předseda Babiš, paní předsedkyně Schillerová, ve všech relacích.

Považovali jsme to za důležité, protože to nejhorší, co můžeme v tuto chvíli udělat, je emoce rozdmýchávat. A já jsem měl pocit, že to snad všichni chápou a že by tento můj apel mohl zabrat, tím spíše, že probíhá kampaň. Jsme v předvolebním období a po pravdě řečeno, ta kampaň poběží až do parlamentních voleb 2025. Já sám jsem zažil opravdu stovky mítinků a vím, co dokáže rozvášněný dav, vím, co dokážou emoce, kdy nám pouštěli motorové pily za hlavou, kdy pouštěli tak, aby přehlušili naše fanoušky, sekačky na trávu, řehtačky, kdy napadali naše příznivce a padaly ty nejvulgárnější nadávky, co si dokážete představit. Bohužel musím říct, bohužel, někdy - neříkám, že to bylo vždy - ale někdy i za podpory místních organizací z pětikoalice, jejich buněk.

Abychom si rozuměli, já si nestěžuji, patří to k politickému životu. Já pouze konstatuji tuto věc a dávám to do kontextu, proč jsem chtěl, proč jsme chtěli tu situaci zklidnit. Není totiž pravdou, že něco podobného nemůže nastat i u nás a měli bychom všichni udělat všechno pro to, aby to nenastalo. A já jsem očekával podobný přístup i od vládních činitelů, kteří tak velmi rádi poučují o hodnotách, o státotvorném přístupu. Tak jsem se velmi mýlil. Pan premiér Fiala pro Seznam zprávy pár hodin poté udělal ve svém rozhovoru to nejhorší, co mohl - opět rozdělil společnost. Cituji: "Nejsou to demokratické vládní politické strany, které šíří nenávist. Vedeme zde soubor o charakter státu, o to, jak bude vypadat demokracie."

Opět nálepkování, opět rozdělování na tak zvané demokraty, na ty, kteří nejsou podle pana premiéra demokraty, čili na nedemokraty, a opět to profesorské poučování. Bohužel v tu nejméně vhodnou dobu. A toto tvrdí prosím pěkně ti, kteří - dobře poslouchejme - dávají předsedu nejsilnější politické strany vedle Putina, ti, kteří dělají antikampaň Rusko, pro tebe všecko.Ti, kteří častují každého, kdo nesouhlasí s touto vládou, jako proruský živel. Anebo například pouze "tolerují" starostu z Řeporyj za ODS, který veřejně tvrdí: "Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Češi by potřebovali válku, vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout a zapálit barák." Mohl bych pokračovat, ale nestojí mi za to ten člověk, myslím tím starostu Řeporyj.

A vy tvrdíte, že my šíříme nenávist? To fakt myslíte vážně? Vy, kteří jste jezdili do Ruska jak k benzinovému čerpadlu? Vy, kteří jste se potkávali s Putinem, s Medveděvem a notovali jste si, jak ta spolupráce dobře šlape? Vy, kteří jste ve finále dostali Rossatom do finále tendru na Temelín? Vy máte fakt odvahu nás přirovnávat k Putinovým sluhům? Já se tedy zeptám: kde jste byli v době, kdy se tady budoval Nordstream jednička, ruský plynovod, kdy se tady budovala Nordstream dvojka, opět ruský plynovod, všechny ty southstreamy a tak dále, opět ruské plynovody do Evropy. Neřekli jste tehdy ani popel, všechno jste mlčky tolerovali nebo jste to dokonce schvalovali.

Kde jste byli? Já vám řeknu, kde jste byli. Stáli jste frontu na Putina. Ano, stejně jako ostatní světoví státníci, ať vám nekřivdím, celebrity. A popravdě, já vám to nevyčítám, byla taková doba, ale prosím pěkně, o to horší je hrát si dneska na morální majáky. Je to fakt výsměch. Tu tragikomedii za vás dohrává kandidát do Europarlamentu Alexandr Vondra. Ten v nějakém transu hovoří o tom, kdo komu dělá, Putinovi, užitečné idioty. Ale Alexandr Vondra, který se nestydí sám používat ty nejšpinavější bolševické metody, kdy nekompromisně napráská oponenta, politického oponenta, z kolaborace s Putinem - myslím tím pana Jandejska - aniž by si ověřit, že se jedná o pamflet nebo podstrčený cár papíru v ruštině. Dobře, stane se, udělá chybu. Kdyby se alespoň omluvil, alespoň omluvil! Ani k tomu nemá odvahu.

Já vám rozumím v jedné věci, rozumím v tom, že vám vadí naše tvrdá opoziční práce, že vám vadí, že jsme důslední, že jsme nekompromisní, že vás kritizujeme a že vám popravdě řečeno nedarujeme ani milimetr. Chápu, že vás to štve, ale to je přece úkolem opozice. Vy si nevzpomínáte, jak jste se chovali v době, když my jsme vládli a vy jste byli tou opozicí? Nevzpomínáte si na covidovou dobu? Nevzpomínáte si, co jste tvrdili, že my jsme viníky toho, že zde zemřelo 30 tisíc lidí? Bezostyšně jste v tomto lhali místo abyste věcně řešili, co se třeba dá udělat lépe, hůře, což nikdo netvrdí, že jsme dělali geniálně. Vy jste schvalovali kříže, které se malovaly na ulicích a na náměstích.

Ano, my jsme tvrdí, je to pravda a je třeba pravda, že jsme ale v nadsázce nazvali premiéra Fialu ukrajinským premiérem. Ano, ale snad každý přece vidí rozdíl v tom, že my jsme přirovnali premiéra Fialu k Zelenskému, zatímco on nás přirovnává k Putinovi. Rozumíte tomu rozdílu? My jsme ho přirovnali k oběti, on nás přirovnává k agresorovi. To se vám zdá fér, to se vám zdá normální? Ano, je pravda, že jsme kritizovali netransparentnost nákupu munice, ale nikoli vlastní pomoc, v tom my ten problém nevidíme. Naopak my jsme to podpořili. Ale to, že se vláda na jednu stranu tváří jak tajemný hrad v Karpatech, všechno musí dělat pomalu v tajném režimu, nic se nesmí vyzradit a pak se infantilně fotí v mikinách a diví se, že lidé chtějí nějaké vysvětlení.

A chtěli jsme, aby to bylo transparentní, to je všechno. Proto jsme vás vyzvali v několika bodech, abyste to vysvětlili, ale my jsme nezpochybnili tu vlastní pomoc. Ano, je pravda, že máme jiný pohled na ukončení konfliktu na Ukrajině, nikoli jiný pohled na to, kdo je agresor, nikoli jiný pohled na podporu. Víte, že jsme podpořili takřka vše. Ale jiný pohled na to, jakým způsobem se má dále pokračovat. A tady jsme v naprostém souladu s panem prezidentem, určitě jste si pustili jeho rozhovor pro Sky News. Věřím, že už jste se z toho vzpamatovali a že konečně snad přijdete k rozumu a začnete se dívat na věc tak, jak vyzval pan prezident, realisticky, racionálně.

Ano, jde nám o okamžité ukončení války na Ukrajině, tvrdíme to několik měsíců, ale vždycky jsme tvrdili v souladu, podtrhávám v souladu s ukrajinskými zájmy a pochopitelně za účasti všech stran konfliktu, přesně jak tvrdil pan prezident Pavel. Ano, bude zřejmě nutné se v rámci té války připravit i na určité kompromisy. To není kapitulace. Jinak o těch kompromisech hovoří právě pan prezident Pavel, které pravděpodobně s ohledem na vývoj války nastanou. A to, že se nám třeba nelíbí, jak se vyvíjí ta válka, to je pravda, ano, mysleli jsme si, že to dopadne lépe. Byli jsme na vlně toho, že se podaří Rusko vytlačit.Bohužel se to nedaří, ta situace začíná být kritická a opět dodávám slova pana prezidenta, dívejme se na věc realisticky. On dokonce šel ještě dál a tvrdí, že Ukrajina v nejbližší době nezíská pod kontrolu ani Donbas ani Krym.

Ano, tak v tomhletom se spolu lišíme. Ale já bych znova připomněl, že jsme podpořili Ukrajinu prakticky ve všem. Odsoudili jsme Rusko jakožto agresora, podpořili jsme ekonomickou i vojenskou pomoc, podpořili jsme uprchlíky. Ano, diskutovali jsme o těch technikáliích spojených s uprchlíky, aby se nezneužívala sociální pomoc a tak dále, ale to není nic proti těm uprchlíkům v drtivé většině. Podpořili jsme zákony lex Ukrajina 1, 2, 3, já nevím, kolik jich bylo, 4, 5 myslím. Podpořili jsme výcvik ukrajinských vojáků a mimo jiné jsme to byli my, vážení členové vlády a pětikoalice, kteří vyhostili desítky ruských diplomatů po Vrběticích, byli jsme to my, kteří podpořili i vás se smlouvou se Spojenými státy. A konečně byli jsme to i my, kteří po Vrběticích naprosto správně vyřadili Rossatom z tendru na Dukovany, zatímco, opakuji, vy jste Rossatom pustili do finále tendru na Temelín.***

Co tím jenom chci říct? Nemáte nejmenší morální právo kritizovat někoho a ukazovat na někoho, že je proruský. A proto tedy dovolte, abych opakovaně vyzval premiéra Fialu, ale nejenom jakožto premiéra, ale i jako lídra pětikoalice, protože to není jenom o vládních činitelích, aby přestal okamžitě zneužívat v české politice situaci na Slovensku, aby zklidnil předvolební emoce jeho kandidátů, kteří mně připadají, že jsou tak utržení ze řetězu, aby okamžitě skončil s rozdělováním společnosti na demokraty a nedemokraty. A pokud má jako politolog názor, že jsou zde parlamentní nedemokratické strany, tak aby udělal patřičné právní kroky, jinak to není nic jiného než akademické fráze.

A za nás, jsem férový, mohu slíbit, že té situace nezneužijeme - myslím tím situace na Slovensku v rámci české politiky. Nenecháme se vyprovokovat. Ano, budeme důsledná a budeme nekompromisní opozice a uděláme vše proto, abychom pětikoalici férově porazili v nadcházejících volbách, v řádných volbách. Ukážeme pochopitelně vaši nekompetenci, ukážeme vaše žalostné výsledky a současně uděláme - nebo ukážeme to, jakým způsobem my bychom to řešili. Jinými slovy, porazíme vás. Porazíme vás, ale bez toho, aniž bychom vás přirovnávali, členové koalice, k agresorům.

Děkuji.

