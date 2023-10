Havlíček (ANO): Partnerství nesmí být na základě servility a nesebevědomého vyjednávání

reklama

Reakce na pana poslance Žáčka, že jaksi porušujeme závazky vůči USA. Vůbec to tak není. My nechceme porušovat žádné závazky vůči našim spojencům, ale současně nechceme diskvalifikovat dopředu další potenciální dodavatele, konkrétně například Švédy, kteří neměli šanci předložit kvalifikovanou nabídku gripenů, ačkoliv o to několikrát žádali.

My jsme nikdy nezpochybnili kvalitu F-35, ale současně jsme jasně říkali to, že si máme nechat udělat minimálně dvě kvalifikované nabídky a diskutovat nad jejich posouzením z úhlu pohledu ceny za investici, z úhlu pohledu ceny za provoz, z úhlu pohledu logisticky, personálu a tak dál. A jasně jsme řekli, že dva roky je dostatečná doba na to, aby se obě tyto nabídky, minimálně tyto dvě nabídky, porovnaly, abychom možná dotlačili potenciální dodavatele ještě k dalšímu snížení ceny, a poté abychom se definitivně rozhodli.

A nejsme pochopitelně, vždycky byli pro transatlantické partnerství, ale nesmí to být na základě servility a na základě nesebevědomého vyjednávání. To je vše.

