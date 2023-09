Havlíček (ANO): Průšvihy začínají tím, že někdo přijde s nějakou blbostí

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

prosím o zařazení bodu, který by nesl následující název - Totalitní manýry pětikoalice. Dovolte, abych uvedl tento bod a vysvětlil, co mě k tomu vede. Je zcela zjevné, že pětikoalice v současné době ovládá vládu, ovládá Sněmovnu, ovládá Senát a má svého prezidenta. Podotýkám, že to všechno byly demokratické volby a není možné proti tomu jakkoliv protestovat. To je prostě realita.

O to více je ale nutné si pečlivě, velmi pečlivě, hlídat, jestli nedochází ke zneužívání této dominantní pozice. Jak se totiž projevují totalitní prvky? Byl bych velmi nerad, aby se to zaměňovalo s předrevoluční dobou. Ano, nepochybně doba předrevoluční byla doba totalitní, což ale neznamená, že se zcela zjevné prvky totality nemohou objevovat i v jiných časových obdobích.

Co je definice totality, co jsou ty prvky totality? Je to snaha uzurpovat si veřejný prostor - dobře poslouchejme - prostřednictvím byrokratického aparátu s cílem postupně umlčovat oponenty. Prosím, jenom se zamysleme nad tím, co jsem říkal. Otázkou je, jestli se toto dnes děje, či neděje a diskutujme o tom naprosto férově, od toho je Poslanecká sněmovna. Podle nás se tak děje a není to jenom o tom, že to řeknu, ale pokusím se vám ukázat důkazy a vy případně rozporujte a oponujte mi.

Nemohu začít nikde jinde než v oblasti podnikání a ono to graduje. Začíná to tím - a tady se nepochybně nejedná o žádnou totalitu, říkejme tomu spíše určitou socializaci - že se začíná ovlivňovat marže podnikatelů. Vzpomínáte si, jak před rokem se začalo zpochybňovat, že nějaký řezník někde v maloobchodě měl několika set procentní marži na točeňáku a že to bylo něco divného, aniž by si někdo dal tu práci s tím, podívat se, jestli třeba na nějakém jiném salámu neprodělává. Ale hlavně, co je komu do toho. O tom rozhoduje trh. Buď se bude pořizovat a kupovat jeho zboží, jeho salám, anebo prostě zkrachuje. Tečka. Ale už tehdy byly určité indicie tohoto.

Poté přišlo plošné zdaňování. Ačkoliv tato vláda tvrdila, že žádné daně zvyšovat nebude, nakonec zdanila plošně. Zcela zjevný socialistický nástroj posilování ekonomiky. Opakuji, toto není žádná totalita, toto je pouze socializace toho podnikání.

Další stupeň bylo zavedení mimořádné daně, takzvané válečné daně, Windfall tax, která přinese do státní pokladny desítky, možná ještě více, miliard korun. Ale pozor, ta je mimořádná s tím, že se okamžitě přerozdělí na různé skupiny. To znamená, posilujeme tím mechanismus přerozdělování. To samo o sobě, si myslím, je už lehce nebezpečné. Protože kdybychom nastavili ty ceny rovnou pro všechny mírnějším zastropováním, tak všichni měli levnější energie, zatímco nyní jsme nechali vydělat někoho a pak ten stát si bere do rukou tu úžasnou moc a ten vliv toho, že ukáže - ty dostaneš víc, ty dostaneš méně.

Nicméně začalo to gradovat dál a to bylo tím, kdy na památném vystoupení na Zemi živitelce - z mého pohledu to bylo vůbec nejhorší vystoupení pana premiéra za dobu, co zde byl - nekompromisně vyzval k tomu, aby se snížily zisky, konkrétně v potravinářství a v zemědělství. Ano, já jsem to nazval, že pan premiér mluvil jako Milouš Jakeš, jako kovaný komunista. Já jsem neřekl, že je kovaný komunista. Já jsem řekl, že mluví jako kovaný komunista a stojím si za tím, protože přesně takhle by to ten Milouš Jakeš řekl.

Ale o co je to horší, co tím chci říct? Vy jste to, pane premiére, neříkal proto, aby se snížily ceny. Vy musíte vědět, že to je vyloučené, že prostě nemůžete takhle apelovat, že tam je něco, čemu se říká řádný hospodář a není možné, abyste to nevěděl, že nemůžete tímhletím způsobem snižovat ceny, že to je úplná blbost.

Vy jste to řekl proto, protože jste chtěl oslabit, pane premiére, vašeho politického oponenta. A vy jste ho chtěl oslabit tím, že jste na firmy, které má ve svěřenském fondu, zaútočil tím, že mají mít nižší zisky. Co tím vlastně říkám? To už je ten prvek té totality. Kdybyste pouze marketingově říkal, musíte snižovat všechny ceny a tak dále, budiž, je to sice blbost, ale nějak to lze. Ale vy jste zaútočil zcela jednoznačně na vašeho oponenta, vy jste se neudržel na vašeho politického oponenta. A útočíte prostřednictvím podnikání, prostřednictvím toho, že jako premiér říkáte, kdo má mít jaké zisky. To je nepřípustné. Není to možné. A pojďme se podívat dál.

Ono to i v té čisté politice graduje. Začíná to tím, že začínáte dosazovat do klíčových funkcí politicky spřízněné osoby. Kobercový nálet politických náměstků. My jsme jich měli minimum. Já vím, že se mi můžete smát a říkat, že jsem byl multiministrem, ano. Mojí práci dneska dělají tři ministři, mají šest politických náměstků. Já jsem neměl ani jednoho politického náměstka. Ale nejde jenom o politické náměstky. Jde o to, že jste si dosázeli lidi na všechny agentury, podřízené organizace a tak dále. A to logicky vzbuzuje obavu o rostoucí klientelismus, protože ti lidé samozřejmě mají nepochybně svoje zájmy. Nedivme se potom, že jsme druzí nejhorší v klientelismu podle The Economist na světě a před námi už je jenom Rusko, a to je z hodnocení právě Fialovy vlády.

Pokračuje to tím, že se umlčuje opozice ve Sněmovně. Mnohokrát to zde padlo. Ano, natvrdo vypnete mikrofon. Můžete říct, dělalo se to i v minulosti. Ale popravdě řečeno to, co jste udělali tady, že předsedovi nejsilnější opoziční strany vypnete nekompromisně mikrofon, tak to už je silně na hranou. Ale připusťme, že politici musí počítat i s tímhletím. Horší je to, že vy začínáte nálepkovat lidi. Ano. Tím, že lidé jdou na demonstraci, kde demonstrují proti neschopnosti vlády v oblasti ekonomické, sociální a tak dál, hned nálepka. Prostě je to proruský šváb, proruský troll, a je to dezolát. Zcela veřejně toto tvrdíte. A to už je velmi špatné. Zneužíváte pojmu bezpečnostní riziko státu. Je to za hranou. Můžete říct: tohle se mi nelíbí. Beru. Můžete i někoho očastovat. Beru to. Ale přirovnat někoho k bezpečnostnímu riziku státu za to, že si dovolí říct, že chce změnu koncesionářských poplatků, my jsme se zbláznili všichni už? To snad přece vidíme, že ty koncesionářské poplatky jsou v různých zemích různě. Takže chcete mi říct, že... (Vlevo se někteří poslanci smějí.)... pánové, vy se smějete, že v Belgii, v Nizozemí ve Španělsku ohrožují bezpečnost země?

Chcete mi říct, že odéeska v roce 2009 - vidím, že tady sedí jeden poslanec z odéesky, to je fajn, že zde sedí, že se zachovala tak, že ohrozila bezpečnost země, když navrhovala, že se zruší koncesionářské poplatky? Ale já beru to, že se vám to nelíbí, na tom není nic špatného. A argumentujte tím, jaký je lepší mechanismus, aby se financovala Česká televize. Naprosto to beru, je to fér diskuse. My budeme říkat, že bychom to možná řešili takto, vy navrhnete něco jiného. To je úplně v pořádku. Ale proč říkáte, že to je bezpečnostní ohrožení státu? To přece není normální. Řekl to pan místopředseda Poslanecké sněmovny, nikoliv tamhle kolegové, kteří se na mě dívají v tomhletom případě? A je to zase to nálepkování. Zahráváme si prostě s termíny, které jsou za hranou.

A můžeme se bavit o tom, proč se lidem nelíbí, že se mají zvyšovat koncesionářské poplatky. Přece všichni víme to, že lidi netrápí to, že mají zaplatit, já nevím, 25 nebo 35 korun navíc, to je malé pivo, to nikomu nevadí. Lidem vadí to, že mají zaplatit za něco, na co se třeba nedívají, že mají zaplatit za něco, s čím nesouhlasí a že to celkem bude činit třeba 1,5 miliardy korun, a to těm lidem vadí. Tak se nad tím zamysleme, jestli prostě nenajdeme lepší cestu a my jí navrhujeme a diskutujme o ní. Prvek totality je to, že toho, kdo tohle navrhne, nazvete bezpečnostním rizikem. To je průšvih. Pak se nedivte, že hovoříme o tom, že je zde nová totalita, nebo že jsou zde prvky totalitní. Ono to pokračuje dál. A teď mě můžete chytit za slovo a říkat si: No, to už přeháníš. A je to korespondenční volba. Samozřejmě, že korespondenční volba není o tom, nalijme si čistého vína, že chcete lidem zjednodušit přístup k volbám.

Korespondenční volba je proto, že se vám to, jakožto vládnoucí straně hodí, protože ti lidé by vám přinesli nepochybně více hlasů. Marketingově tomu rozumí. Ale co vlastně říkáte? Zneužíváme toho dominantního postavení a snažíme se toto vytvořit, protože snad se shodneme na tom, že svoboda jedince končí tam, kde začíná toho dalšího. Toto není o nových technologiích. Jestliže vy říkáte, že posílíte komfort jednoho voliče v zahraničí tím, že mu dáte korespondenční volbu a máte pravdu, jeho komfort posílíte, tak já jenom říkám, že tím můžete ohrozit někoho jiného, který chce mít komfort takový, že stojí za tou plentou a tam si hodí, koho chce. Navzdory tomu, co řekne své manželce, kamarádce, synovi, dceři, mamince, tatínkovi nebo svým dalším příbuzným, kteří mu jinak koukají přes rameno. Uznáme, že jeho svoboda rozhodnutí je nad tím, že někdo jiný má svobodu toho, že má nižší nebo vyšší komfort?

Já se domnívám, že ano. Protože poté, co si prosadíte toto, a my uděláme všechno proto, aby to nedopadlo, to garantujeme, tak bude nepochybně další požadavek, a to je internetové volby. A pak už se jenom můžeme dívat na to, že nějací šílenci přijdou s tím - a tady objektivně říkám, s tím nepřišel nikdo z vás, a děkuju za to, že jste to zatím všichni odmítli, zatím. Ale přišel s tím už nějaký šílenec, nějaký analytik, mladý člověk, zjevně ne úplně hloupý, přišel s tím, že by se mělo zastropovat to, kdy staří lidé budou volit. 85 let, 95 let. A víte, co použil za argument? Použil argument takový, že ti lidé už se nedožijí toho, o čem vlastně rozhodují. Znovu říkám. Žádná ze stran pětikoalice to nepodpořila. Jenomže vždycky - a tyhlety společenské nonsensy a průšvihy začínají tím, že někdo přijde s nějakou blbostí. A pak je jenom otázka, kdo se k tomu připojí. Já jenom říkám, že to může gradovat až do takovýchto absurdit.

Věda, a to je poslední a příspěvkové organizace. Zdá se vám normální, že začínáte do konsolidačního balíčku zamontovávat změnu takovou, kdy budete určovat vědcům, co mají zkoumat, po čem mají bádat a jak mají nakládat se svým majetkem? Protože cítím, že to tak není. Proč myslíte, že tisíc vědců podepsalo petici proti této vládě? Tisíc vědců, to tady nenastalo, já nevím, za posledních patnáct let. Naposledy v roce 2010, tuším, tenkrát to bylo. Pak si myslím, že bylo dobré období. Dobré období, kdy byl šéfem Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace Pavel Bělobrádek, udělal kus dobré práce. Pak jsme to udělali my a myslím si, že za tu dobu se tady odvedlo super práce. A získali jsme si, myslím i důvěru těch vědců. Udělala se tady celá řada dobrých věcí. A vy děláte to, že do konsolidačního balíčku dáváte tuhletu šílenost, kdy omezujete možnosti nejenom bádání, ale i nakládání s majetkem a bude o tom rozhodovat ten, kdo je jejich zřizovatelem? Poté, co jste to udělali, tak jste se lekli, protože přišla Akademie věd s tím, že i oni jsou v tomhletom režimu, tak jste s ní narychlo něco vyjednali. Ale v každém případě mají pravdu ti vědci.

A oni tomu říkají socializace vědy. Proto to dávám do toho kontextu, který tady zde je. A to se vůbec nebavíme o tom, že jste to neprojednali legislativně, že to děláte touto šílenou přílepkovou metodou a že je vám úplně jedno, co si ti vědci o tom budou myslet. A úplně stejně jste to udělali se zdravotnickými a příspěvkovými organizacemi, to jsou ty špitály, kdy vlastně jasně naznačujete, že vy budete určovat to, co se tam bude dít, ve smyslu toho, jestli je sloučíte, zrušíte a tak dále. Já neříkám, že za vším je úplně špatný úmysl. To si nemyslím. Ale ten způsob, jakým to provádíte, ten je katastrofální. Katastrofální. Tohle máte dělat samostatným zákonem. A nedivte se potom, že ti lidé jsou naštvaní a že vás považují za socialistickou vládu. Tak to prostě je, protože takhle se to přesně dělalo za toho socialismu. Nařídím, udělám, s nikým se nebavím. A jsem zpátky u toho, čím jsem začínal.

A odpovězte si na to. Nezneužíváte toho dominantního postavení? Sněmovna, parlament, prezident, vláda? Já jsem přesvědčen, že ano. Takže se nedivme poté, že se lidé bouří. Bouří se podnikatelé, bouří se vědci. Samozřejmě křičí opozice a tvrdí, že jsou zde totalitní manýry. A já si za tím stojím, takže proto ten bod, který jsem nazval Totalitní manýry pětikoalice.

Děkuji vám za to.

