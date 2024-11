Havránek (ODS): Pane bývalý vicepremiére pro digitalizaci, nalijme si čistého vína

Krásný den i ode mne. Pane bývalý vicepremiére pro digitalizaci, prostřednictvím pana předsedajícího, nalijme si čistého vína, byť vím, že vy jste abstinent. Nicméně mně to nedá.

Když jsem poslouchal vaše vystoupení, tak jsem měl z něj takový pocit, že vaší snahou, a vy jste určitě odborník na tento zákon, jste také jeden z jeho předkladatelů a otců a popsal jste vlastně všechny jeho výhody, co se týče zákona o právu občana na digitální službu, takže vy jste se v podstatě snažil vyvinit z něčeho, co ale poslední dva roky běželo, kdy vlastně ve vaší gesci bylo právě naplňování zákona o právu občana na digitální službu.

A víte, že jsme o tom vedli spolu diskusi, naposledy myslím někdy 28. 6, kdy já jsem vám říkal: tohle má být přece primární snaha DIA pro to, aby došlo k naplnění toho zákona. Dokonce, a přestože já souhlasím, že je správně, že tady máme eDoklady, dokonce si myslím, že to je daleko důležitější prvek, který DIA měla řešit, a DIA, pokud se nepletu, byla pod vaším vedením, respektive samozřejmě pod vedením pana Mesršmída, ale v rámci vaší gesce.

Také mě trošku trápí, a omlouvám se za to, že tady ta čísla řeknu, v podstatě vy jste tu mluvil o rezortech, ale nezmínil jste rezort, který vy jste vedl. A určitě si pamatujete, že právě toho 28. 6., když jsme spolu na toto téma hovořili, váš rezort Ministerstva pro místní rozvoj byl na naplněnosti, pardon (hledá v mobilu), 38 % a 8 % rozpracovanosti. Dnes je ta situace lepší. Chápu, že se do toho propsala pravděpodobně zřejmě digitalizace stavebního řízení, o které můžeme vést jiné diskuse, a je to na nějakých 70 %, nicméně stále ani ta rozpracovanost nemíří k těm stům procentům. A přece jenom 2,5 roku vaší práce by na tom měly být vidět.

V posledních deseti vteřinách řeknu ještě poslední věc. Co se týče možných úprav katalogu služeb, k těm mělo dojít, ale zase už během těch vašich dvou let. A měly se vyřadit jak Antarktidy, tak třeba i chov kytovců a další věci, které tam dost možná jsou.

