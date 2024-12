Havránek (ODS): Reálně dochází k omezení možnosti podnikání v této oblasti

Tak ještě jednou dobrý den. Teď k tomu, co je sice neméně klíčové jako předešlá legislativa, ale vzbudilo nejvíce mediální pozornosti.

Určitě dneska vidíte, jaká je show na Twitteru, nejenom dneska, ale i poslední dny, o tom, co kdy kde kdo a jak. Já řeknu na úvod první věc, protože taky se tam dost často objevuje o tom, kdo se nevyjádřil a podobně.

Tohleto je papír (Ukazuje.), který u sebe nosím od 18. ledna 2023. Když jsme byli s Dominikem Stroukalem, kterého, věřím, všichni znáte jakožto člena NERVu, popřípadě jakožto vašeho vyučujícího. To štěstí máme já s Ondřejem Babkou, prostřednictvím paní předsedající. A tam jsme představili vlastně základní záměry toho, co se dá dělat pro kryptoměny v České republice. A k tomu nás tehdy vyzval zde přítomný pan ministr financí. Tam jsme právě mluvili o tom, že dlouhou dobu se tu vedou úvahy o bankovním účtu a o tom, že kryptoměnové společnosti na něj nemají právo, respektive to právo mají logicky, ale jednotlivé banky a další družstva jim je neotvírají. Toto, věřím, dneska vyřešíme.

Další věc, kterou jsme tam představili, je uplatnění časového a hodnotového testu jakožto z mého pohledu, a věřím, i z pohledu dalších lidí, protože těch předkladatelů pozměňovacích návrhů je celá řada a všechny je zmíním, Patriku Nachere. Je to důležité téma. Opravdu. Časový a hodnotový test je věcí, která pro více než pro podnikatele v kryptoprůmyslu znamená důležitou věc právě pro ty kryptostřadatele, kterým se říká hodleři. Je to podle chyby. Jeden z nich totiž v pradávnu napsal místo hold anglicky hodl. A dneska tento termín je opravdu celosvětově používán.

Vystoupil jsem zde s přednostním právem z několika důvodů. Za prvé, že bych chtěl opravdu poděkovat všem poslancům, kteří pro tuto věc se zapojili ještě předtím, než to bylo cool, ale i těm, kteří dneska třeba změní své stanovisko oproti tomu, jak to bylo v průběhu projednávané legislativy. A taky jsem byl vyzván kolegy z bezpečnostního výboru, ať už to byl Robert Králíček, nebo i zde přítomný pan předseda, abych se vyjádřil ke stanoviskům, která vlastně byla zaslána, tuším, že to bylo na Twitteru, GFŘ, Finanční správa a směrem k výboru to bylo NCOZ.

Nicméně základní argumenty, proč časový a hodnotový test. Hodnotový test nastavujeme na hranici do 100 000 korun za zdaňovací období. Je to analogie s cennými papíry. Řešíme tím ten problém, že když si za krypto dneska koupíte v Alze nějakou věc, popřípadě v nějaké kavárně, ať nezmiňuju nějakou konkrétní, zaplatíte kryptoměnou za vaši kávu, doteď to byla daňová operace na obou stranách, to znamená, jak na straně prodávajícího, tak i na straně kupujícího, protože tam docházelo ke kurzovému rozdílu v bitcoinu, tak jak se změnil tento kurz, on měl z toho zisk a následně i toto musel danit. To vyřešíme, a to do 100 000 za zdaňovací období.

Časový test jsme nastavili v tomto pozměňovacím návrhu na tři roky. Pokud tedy kryptoaktivum držím delší dobu než tři roky a následně jej prodám, tak následně zisk nedaním. Ten princip je stejný jako u cenných papírů. Objevil se třeba názor o tom, že cenné papíry, a je naprosto legitimní, a tady já bych chtěl poděkovat Michaelovi Kohajdovi, který na rozpočtovém výboru toto dost bránil. Cenné papíry totiž už dneska jsou podložené i třeba kryptoměnou. A z tohoto důvodu si myslíme, že pokud je samotná kryptoměna podkladovým aktivem a časový test by byl uplatněn, tak má být přece uplatněn i u té kryptoměny jako takové. Nastavili jsme ho na tři roky, ne na jeden rok jako v Německu, tudíž věřím, že je to opravdu správná doba. Když tady Honza Skopeček správně mluvil, prostřednictvím paní předsedající, pardon, mluvil o volatilitě a spekulativnosti, tak právě časový test je něčím, co tomuto brání.

Druhá, a já přiznávám pro mě osobně nejklíčovější, věc je úprava práva na bankovní účet, protože jak jsem říkal ve svém prvním vystoupení, dnes český kryptoprůmysl vzkvétá, a to přesto, že stát se k němu nechoval nijak - ani dobře, ani špatně - dlouhé roky a zároveň banky se k němu chovaly vůbec ne pozitivně. Je to jejich přirozený přístup, je to jejich obchodní právo.

Nicméně musíme se dívat na věc, že pro mě osobně jakožto jednoho z předkladatelů je klíčové opravdu to, že tady dochází reálně k omezení možnosti podnikání v této oblasti. A toto dnes, věřím, vyřešíme. Nicméně co bych ještě zmínil jako třetí, ten bankovní účet je věc, která se opravdu tady řeší roky. Ať už v minulém období, kdy to byl návrh, tuším, Marka Nováka, který tehdy se ale vztahoval i na zbrojaře. Následně v tomto období jsme nahráli tisk, který nebyl úplně přijat pozitivně ze strany FAÚ, přestože vláda k němu přijala neutrální stanovisko, a to z jednoho prostého důvodu. Měli jsme tam 25 000 subjektů, které dneska podnikají na základě volné živnosti nakládání s virtuálními aktivy. Ale tento problém MiCA (vysloveno mikou) končí. Opravdu v tuhle chvíli právo na bankovní účet, pokud schválíme ten pozměňovací návrh, o což vás tu prosím, tak budou mít licencované kryptosubjekty na základě právě licenčního řízení pod Českou národní bankou. Věřím a doufám, že toto licenční řízení bude rychlé, administrativně nenáročné a bude Česká republika opravdu v budoucnu ještě větší kryptovelmocí a opravdu tou evropskou jedničkou.

Nyní už rychle k těm výhradám, které zazněly, ať už to byla nedostatečná regulace kryptoměn, to tuším, bylo zrovna od Finanční správy. Za mě osobně jakožto předkladatele návrhu to nereflektuje skutečnost toho, že my zde ve sněmovním tisku 692 přijali výraznou regulaci, právě evropskou regulaci kryptoměn. Mluvil o tom i ctěný kolega Jan Hrnčíř, prostřednictvím paní předsedající. Další regulace jsou samozřejmě obsaženy v rámci AML zákona. Takže pokud někdo tvrdí, že ten náš pozměňovací návrh právě je špatně s ohledem na to, že kryptoměny jsou nedostatečně regulované, já tvrdím, že ne, protože opravdu ta MiCA přináší výraznou regulaci a ta regulace tu byla už předtím prostřednictvím AML zákona.

Co se týče obavy z daňových úniků a praní špinavých peněz, tady nedokážu odkázat na nic jiného než právě na Německo, kde ten časový test je jednoletý, u nás je tříletý, je tam již schválen několik let. Kryptoměny navíc běží na technologii blockchainu, takže daňová správa může snadněji kontrola transakce s kryptoaktivy než u mnohých současných aktiv, zejména hotovosti, čímž nic neříkám, ale tušíte, kam směřuju, a šel bych dál.

Ztráta daňových příjmů, to zaznělo od obou institucí. K tomu mám dvě vyjádření. První je, že je naprosto logické, že když přijde daňová úleva, bude tam určitý výpadek příjmu. Na Twitteru Generální finanční ředitelství je vyčíslilo, pokud se nepletu, na 40 milionů korun ročně. Nicméně pokud si vezmeme, a na to mě navedl, prostřednictvím paní předsedající, před chvílí ctěný pan kolega Munzar, že právě všechny tyto podmínky, které dělají plus pro český kryptoměnový svět, přivedou další podnikatele v oblasti kryptoprůmyslu, kteří zde budou odvádět své daňové příjmy. A to je velké plus, které právě souvisí s tím zlepšováním celého v uvozovkách environmentu kryptoměn.

Nicméně ten navrhovaný časový test nedává žádné zvýhodnění kryptoměnám, pouze je dává na roveň se současnými cennými papíry a akciemi. Ty důvody jsem tu už zmínil.

Podpora daňových úniků. Znovu bych opakoval to, že právě kryptoměny jsou založeny na blockchainové technologii. Posunuli jsme se velmi výrazně v posledních několika letech. Samozřejmě i v České republice jsme si zažili scamy, které v oblasti virtuálních aktiv se objevily, ale ti, kteří je dělali, jsou řádně potrestáni. A věřím, že právě ta zmiňovaná regulace, kterou dneska přijímáme, jim ještě případně do budoucna tyto podmínky zhorší a že opravdu Česká národní banka bude fungovat jakožto dohledový a licenční orgán.

Poslední věc. Kryptoměny jsou volatilní a spekulativní aktivum, není důvod ho podporovat. To je právě to klíčové pro mě osobně. Časový test - a pokud jsem se to neučil špatně na Vysoké škole ekonomické - je právě něčím, co v případě těch výkyvů, které se u bitcoinu a u dalších kryptoměn nacházejí, zabraňuje kasinoefektu a právě tomu, abyste ve chvíli, kdy se dostanete v uvozovkách do toho pomyslného dna té ceny, rychle spekulativně, nikoliv spekulativně, ale panicky prodával, tak časový test je něčím, co pomáhá tyto výkyvy v podstatě zhladit.

To jsou základní výtky, které zde zazněly. Já jsem odpověděl na vlastně připomínky, které byly ze strany bezpečnostního výboru. A teď opravdu poděkování kolegům a kolegyním, kteří byli podepsaní u těch klíčových pozměňovacích návrhů Jiřího Havránka, Marka Nováka, Jakuba Michálka, Patrika Nachera, Michala Zuny, Roberta Králíčka, Josefa Fleka, Karla Sládečka, Michaela Kohajdy, kteří opravdu i díky, a musím to zde zmínit, eStatu jakožto nezávislému think tanku se podařilo dát do kupy a já jsem za to šťastný.

Věřím, že se najdou ještě další podporující tohoto zákona, protože úspěch má vždycky hodně tatínků. Děkuju za vaši pozornost a znovu prosím o podporu těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, které jsou důležité pro rozvoj kryptoprůmyslu v České republice a jsou tou cestou, znovu opakuji, jak můžeme dohánět i třeba to Německo ve výši našich platů. Protože moderní technologie jsou důležité pro budoucnost České republiky.