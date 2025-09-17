Hejtman Bělica: Spolupráce kraje, odborů a zaměstnavatelů je klíčová

Evropský ocelářský průmysl čelí kritické situaci. Zástupci českého ocelářství a navazujícího průmyslu se spolu s odboráři i zástupci Moravskoslezského kraje shodli, že je bezpodmínečně nutné ihned čelit krizi českého hutního průmyslu všemi dostupnými prostředky. Jednala o tom dnešní plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (tripartita MSK), konaná v prostorách krajského úřadu.
„Pro stabilitu a rozvoj našeho regionu je spolupráce kraje, odborů a zaměstnavatelů klíčová. Právě v Moravskoslezském kraji, kde má průmysl hluboké kořeny, je součinnost těchto partnerů nezbytná. Společným úsilím můžeme reagovat na výzvy, které přicházejí. Tripartita je pro nás nástrojem, jak sladit zájmy všech stran a posilovat konkurenceschopnost kraje,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica s tím, že se Tripartita zaměřila na klíčová témata týkající se transformace průmyslu, situace na trhu práce, a především na budoucnost českého ocelářství.
Dalším bodem programu byla informace o Otevřeném dopise odborových organizací ocelářského průmyslu, který byl adresován všem politickým stranám a budoucí vládě ČR. Dopis vyjadřuje zásadní nesouhlas se současnou strategií průmyslu ČR a EU, která podle odborů ohrožuje konkurenceschopnost a existenci evropského ocelářství.
Na velmi špatnou situaci v českém i evropském ocelářství již delší dobu poukazuje také Odborový svaz KOVO. „Proto svaz oslovil všechny politické strany v České republice otevřeným dopisem, aby situaci začali řešit jak na národní úrovni, tak na té evropské. Ceny energií a nadměrný dovoz ze třetích zemí ocelářské odvětví velmi poškozuje a je potřeba vzhledem ke geopolitické situaci ve světě tento energetický velmi náročný průmysl vzít pod ochranná křídla. Je potřeba upravit emisní cíle Evropy a pomoci tomuto průmyslu v transformaci do bezemisních technologií. Sami to nemohou zvládnout. Chceme českou ocel, kterou umí vytvořit naše firmy a naši zaměstnanci,“ řekl předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.
Ocelářská unie spolu s odborovým svazem OS KOVO a Tripartitou přichází s výzvou „Deset bodů k záchraně českého ocelářství“. Výzva žádá budoucí vládu České republiky, aby přijala opatření a na úrovni Česka i EU iniciovala kroky, které zajistí udržení ocelářského průmyslu v České republice a zajistí tak budoucí bezpečnost a suverenitu našeho státu.
Mezi klíčové návrhy patří:
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
- Zajištění fyzicky a cenově dostupné elektrické energie
- Úprava systému emisních povolenek EU ETS
- Omezení vývozu šrotu a podpora oběhového hospodářství
- Ochrana evropského trhu před nekalou konkurencí
- Dostupné financování projektů na dekarbonizaci
- Ochrana zaměstnanosti a podpora technického vzdělávání
- Vytvoření trhu se zelenou ocelí
- Snížení byrokratické a finanční zátěže a omezení regulace
- Vytvoření energetické a dekarbonizační strategie státu
- Prohlášení ocelářství za strategické odvětví
„Na hutní průmysl v Evropě a jeho globální konkurenceschopnost doléhá v poslední době několik negativních faktorů: vysoké ceny energií a emisních povolenek, nízká poptávka, systémové problémy průmyslu, geopolitická situace ve světě, tlak levných dodávek ze třetích zemí, nedostatečná ochrana evropského trhu při stále se navyšující globální nadprodukci oceli, zejména z asijských zemí. Jsme pod obrovským tlakem. Je nutné, aby se Třinecké železárny jako jediný výrobce oceli v zemi, staly strategickým podnikem,“ řekl generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.
„Moravskoslezský kraj vnímá ocel jako strategický materiál nezbytný pro chod společností i bezpečnost státu. Proto se k výzvě ocelářů i odborů připojujeme a žádáme o zachování ocelářského průmyslu všemi dostupnými prostředky,“ řekl hejtman kraje Josef Bělica a upozornil, že Tripartita Moravskoslezského kraje se shodla na podpoře apelu uhelných regionů. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj vydají „Společný apel uhelných regionů na pokračování procesu spravedlivé transformace“. Vyzvou evropské instituce, vládu České republiky a relevantní orgány státní správy k zajištění pokračování jejího financování i po roce 2027.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV