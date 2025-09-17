Hejtman Bělica: Spolupráce kraje, odborů a zaměstnavatelů je klíčová

17.09.2025 14:07 | Monitoring

Tripartita Moravskoslezského kraje apeluje na vládu. České ocelářství je v ohrožení.

Hejtman Bělica: Spolupráce kraje, odborů a zaměstnavatelů je klíčová
Foto: repro youtube, tan
Popisek: Josef Bělica

Evropský ocelářský průmysl čelí kritické situaci. Zástupci českého ocelářství a navazujícího průmyslu se spolu s odboráři i zástupci Moravskoslezského kraje shodli, že je bezpodmínečně nutné ihned čelit krizi českého hutního průmyslu všemi dostupnými prostředky. Jednala o tom dnešní plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (tripartita MSK), konaná v prostorách krajského úřadu.

„Pro stabilitu a rozvoj našeho regionu je spolupráce kraje, odborů a zaměstnavatelů klíčová. Právě v Moravskoslezském kraji, kde má průmysl hluboké kořeny, je součinnost těchto partnerů nezbytná. Společným úsilím můžeme reagovat na výzvy, které přicházejí. Tripartita je pro nás nástrojem, jak sladit zájmy všech stran a posilovat konkurenceschopnost kraje,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica s tím, že se Tripartita zaměřila na klíčová témata týkající se transformace průmyslu, situace na trhu práce, a především na budoucnost českého ocelářství.

Dalším bodem programu byla informace o Otevřeném dopise odborových organizací ocelářského průmyslu, který byl adresován všem politickým stranám a budoucí vládě ČR. Dopis vyjadřuje zásadní nesouhlas se současnou strategií průmyslu ČR a EU, která podle odborů ohrožuje konkurenceschopnost a existenci evropského ocelářství.

Ing. Josef Bělica, MBA

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na velmi špatnou situaci v českém i evropském ocelářství již delší dobu poukazuje také Odborový svaz KOVO. „Proto svaz oslovil všechny politické strany v České republice otevřeným dopisem, aby situaci začali řešit jak na národní úrovni, tak na té evropské. Ceny energií a nadměrný dovoz ze třetích zemí ocelářské odvětví velmi poškozuje a je potřeba vzhledem ke geopolitické situaci ve světě tento energetický velmi náročný průmysl vzít pod ochranná křídla. Je potřeba upravit emisní cíle Evropy a pomoci tomuto průmyslu v transformaci do bezemisních technologií. Sami to nemohou zvládnout. Chceme českou ocel, kterou umí vytvořit naše firmy a naši zaměstnanci,“ řekl předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.

Ocelářská unie spolu s odborovým svazem OS KOVO a Tripartitou přichází s výzvou „Deset bodů k záchraně českého ocelářství“. Výzva žádá budoucí vládu České republiky, aby přijala opatření a na úrovni Česka i EU iniciovala kroky, které zajistí udržení ocelářského průmyslu v České republice a zajistí tak budoucí bezpečnost a suverenitu našeho státu.

Mezi klíčové návrhy patří:

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3902 lidí

  • Zajištění fyzicky a cenově dostupné elektrické energie
  • Úprava systému emisních povolenek EU ETS
  • Omezení vývozu šrotu a podpora oběhového hospodářství
  • Ochrana evropského trhu před nekalou konkurencí
  • Dostupné financování projektů na dekarbonizaci
  • Ochrana zaměstnanosti a podpora technického vzdělávání
  • Vytvoření trhu se zelenou ocelí
  • Snížení byrokratické a finanční zátěže a omezení regulace
  • Vytvoření energetické a dekarbonizační strategie státu
  • Prohlášení ocelářství za strategické odvětví

„Na hutní průmysl v Evropě a jeho globální konkurenceschopnost doléhá v poslední době několik negativních faktorů: vysoké ceny energií a emisních povolenek, nízká poptávka, systémové problémy průmyslu, geopolitická situace ve světě, tlak levných dodávek ze třetích zemí, nedostatečná ochrana evropského trhu při stále se navyšující globální nadprodukci oceli, zejména z asijských zemí. Jsme pod obrovským tlakem. Je nutné, aby se Třinecké železárny jako jediný výrobce oceli v zemi, staly strategickým podnikem,“ řekl generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

„Moravskoslezský kraj vnímá ocel jako strategický materiál nezbytný pro chod společností i bezpečnost státu. Proto se k výzvě ocelářů i odborů připojujeme a žádáme o zachování ocelářského průmyslu všemi dostupnými prostředky,“ řekl hejtman kraje Josef Bělica a upozornil, že Tripartita Moravskoslezského kraje se shodla na podpoře apelu uhelných regionů. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj vydají „Společný apel uhelných regionů na pokračování procesu spravedlivé transformace“. Vyzvou evropské instituce, vládu České republiky a relevantní orgány státní správy k zajištění pokračování jejího financování i po roce 2027.

Psali jsme:

Hejtman Bělica: Investice do bezpečnosti nás všech
Hejtman Bělica: Kraj a Třinecké železárny mají stejný cíl, zlepšování životního prostředí
Hejtman Bělica: Díky TeleMedPointům zvyšujeme dostupnost lékařské péče v našem kraji
Hejtman Bělica: Naše spolupráce bude fungovat na základě programové shody

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

hejtman , kraj Moravskoslezský , průmysl , tripartita , výzva , Bělica

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je ocel nezbytná pro chod společnosti i bezpečnost státu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Co pozitivního jste pro rodiny udělali, když jste byli ve vládě?

Vždyť dnes jsou na tom rodiny jen hůř a hůř. Protože bohužel platí, že mít dítě nebo dokonce víc, je dnes opravdu luxus. Se pak nedivte, že každý rok klesá porodnost. Za této vlády j. e třeba nejnižší min od 90 let. Bohužel, protože děti jsou požehnání a dar.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Šichtařová (Svobodní): Žijeme už v době postdemokratické

15:14 Šichtařová (Svobodní): Žijeme už v době postdemokratické

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k polarizaci politického spektra