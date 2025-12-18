Štěpánek (Trikolora): Nad Kavčími horami stále mlha

Za pár dnů to bude přesně 25 let, co na Kavčích horách propukla tzv. televizní krize neboli spacáková revoluce, která patřila k největším útokům na demokracii v novodobé české historii. Česká televize se z tohoto otřesu nikdy nevzpamatovala.
Vše negativní z té doby se vepsalo do jejích genů a nedovoluje jí to fungovat normálním způsobem. Zpravodajství a publicistika ČT to předvádí den co den. Už čtvrt století.
Coby někdejší člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (prosím neplést s Radou ČT) jsem u řady tehdejších událostí osobně byl. A nevyhýbám se ani vzpomínkám, které mají docela privátní či důvěrný charakter.
Mgr. Petr Štěpánek
